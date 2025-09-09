Colapso en la red eléctrica española: la saturación supera el 83%

Los mapas de capacidad de la red eléctrica española publicados este martes por las empresas muestran que el 83,4 % de los nudos de red de distribución están saturados, según los datos recopilados por Aelec -la asociación que agrupa empresas como Iberdrola, Endesa o EDP- y UFD -la distribuidora de Naturgy-.

Según la misma nota, los primeros resultados recopilados por los asociados de Aelec y UFD muestran que «un porcentaje significativo de nudos ya está saturado, lo que impide conectar nueva demanda en esos nudos».

Una saturación, que según las mismas fuentes, refleja el incremento de solicitudes de acceso y conexión de esta demanda derivado del desarrollo y aparición de nuevos agentes.

Asimismo, Aelec y UFD consideran que esta saturación también se debe a la regulación de la red de distribución que, en su opinión. ha seguido en los últimos años un ritmo inversor y unos criterios distintos a los que exigía el crecimiento de la demanda, «mucho más intenso y concentrada en determinados puntos».

Esquema regulatorio

Tras conocer los datos, Aelec y UFD estiman que para responder a este desafío «es imprescindible reforzar y digitalizar la red de distribución, incrementando su capacidad para integrar la nueva demanda eléctrica».

Para esto, apuntan que es «esencial», tener un esquema regulatorio y un modelo retributivo que permita la realización de las inversiones.

La CNMC sacó a consulta pública en julio su propuesta de retribución de la red de distribución y transporte de electricidad, junto con una propuesta de cambio en la metodología de cálculo.

Así, proponía una tasa de retribución del 6,46 % para el periodo 2026-2031, una cifra superior al 5,58 % actual pero por debajo de las demandas del sector, que apuntaban al 7,5 %.

Asimismo, la CNMC propuso varios cambios en la metodología de cálculo, entre los que se incluía un mecanismo para vincular una parte de la retribución a la evolución de la potencia contratada, es decir, al crecimiento de la demanda eléctrica con el objetivo de evitar sobreinversiones y garantizar la viabilidad financiera del sistema que pagan los consumidores.

Disconformidad de las eléctricas

Aelec ya mostró su disconformidad tanto respecto a la propuesta de retribución, como al cambios del modelo.

En la nota publicada este lunes inciden en ello y señalan que es «esencial» tener un esquema regulatorio y modelo retributivo «coherente y estable» que asegure la recuperación de las inversiones junto con una retribución financiera «adecuada» que permita el pago de los capitales (recursos propios y ajenos) y atraiga la inversión necesaria, incentivando las inversiones para incrementar la capacidad.

Sin embargo, estiman que las propuestas regulatorias que la CNMC ha presentado «van, precisamente, en esta dirección».

También consideran que una vez se disponga de un modelo retributivo que permita invertir, «será necesario elevar los límites actuales a la inversión».

Asimismo, creen que es «fundamental» contar con una planificación «ágil, mecanismos rápidos que permitan reforzar la red allí donde la demanda lo requiera, evitando cuellos de botella que frenen la transición energética y procedimientos para liberar capacidad».

Los mapas de capacidad de la red eléctrica

Los mapas publicados este lunes siguen los criterios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ofrecen información bajo un formato estándar de cada nudo de la red con tensión superior a 1 Kv; así como nudos sin capacidad actual, pero con posibilidad de refuerzo.

Aelec y UFD consideran que la publicación de estos mapas supone un «hito en transparencia y eficiencia, ya que permite a consumidores, promotores e industria conocer de forma anticipada dónde existe capacidad real para conectarse».

Así, estiman que esto contribuirá a agilizar el proceso de identificación de capacidad disponible por los solicitantes, evitar solicitudes duplicadas, agilizar la tramitación y facilitar la planificación de las inversiones.