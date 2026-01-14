Cristina Álvarez asume este jueves la presidencia de El Corte Inglés para una nueva etapa

Cristina Álvarez asume desde mañana, jueves, el cargo de presidenta no ejecutiva de El Corte Ingles a propuesta de su hermana y antecesora en el cargo, Marta, lo que da continuidad a una saga familiar al frente de la empresa de distribución.

El Consejo de Administración de El Corte Inglés anunció el pasado 26 de noviembre el nombramiento de Cristina Álvarez, quien toma el relevo de su hermana Marta, que ha ocupado este cargo durante los últimos seis años.

El relevo en la dirección del grupo de distribución concreta la remodelación de la primera línea ejecutiva de El Corte Inglés, con Cristina Álvarez como presidenta no ejecutiva; Santiago Bau al frente de la dirección general desde el pasado 29 de octubre, tras el cese de Gastón Bottazzini como consejero delegado, y Rafael Díaz como secretario general con rango de director general (también nombrado en octubre).

Marta Álvarez continuará como miembro del consejo y de la Comisión de Seguimiento, además de seguir en la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de Hogar.

Nueva etapa en El Corte Inglés

La ya expresidenta comentó en su relevo que llegaba el momento de abrir «una nueva etapa» en la presidencia del grupo. Su decisión, precisó, fue «personal y de manera voluntaria».

Este nuevo equipo de alta dirección afronta los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2025-2030 de los grandes almacenes.

El Corte Inglés invertirá 3.000 millones de euros hasta 2030 y en el citado plan figuran aspectos clave como la remodelación de las tiendas, la expansión de los negocios y el crecimiento en las capacidades logísticas y tecnológicas del grupo.

Tras su nombramiento, Cristina Álvarez aseguró que desempeñará sus funciones «con humildad y defendiendo siempre los intereses de accionistas, empleados y los clientes» de El Corte Inglés.

En el último ejercicio fiscal, cerrado a finales de febrero de 2025, el grupo de grandes almacenes comunicó un beneficio neto de 512 millones de euros, un 6,7 % más que en el ejercicio anterior; en tanto que la facturación alcanzó los 16.675 millones, lo que supone un avance del 2 % interanual.

En su primer semestre fiscal del actual curso, El Corte Inglés informó el pasado noviembre de unas ganancias netas de 224 millones, un 10,3 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.