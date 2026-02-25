Dividendo de 0,30 euros de Indra tras ganar el 57% más en 2025

Indra ha obtenido en 2025 un resultado neto de 436 millones de euros, un 57 % más que el año anterior, después de crecer los ingresos de todas sus divisiones, especialmente en el área de defensa, y ha anunciado un dividendo de 0,30 euros por acción pagadero en julio.

La tecnológica española, que ha presentado sus resultados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles, ha facturado en el ejercicio 5.457 millones, un 12,7 % más que en 2024, empujado por el área de defensa donde incrementó su cifra de negocio un 36 %.

La cartera de pedidos de Indra supera los 16.000 millones

Indra, que analiza una posible operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y que acaba de adquirir la compañía de satélites Hispasat, ha cerrado el año con una deuda de 583 millones frente a la posición positiva de caja neta de 86 millones que tenía en 2024.

Su cartera de pedidos ha ascendido a 16.083 millones, un 122 % más que en 2024 -es decir, se ha duplicado con creces-, de los que 6.790 millones se corresponden con los Programas Especiales de Modernización (PEM), del Ministerio de Defensa, y 1.429 millones con la consolidación de Tess Defense.

Mientras, su contratación neta ha crecido un 138,6 %, hasta los 12.778 millones, tras registrar un fuerte crecimiento en todos los negocios, especialmente en los segmentos de Sistemas de Defensa Aérea y Espacial, Vehículos Terrestres, Sistemas Terrestres, el proyecto FCAS, Armamento y Munición y el proyecto Eurofighter.

Más del doble de sus ingresos en 2025 han provenido de su división Minsait (tecnológica), en la que facturó 3.129 millones, un 4,9 % más que en 2024.

Área de defensa

El segundo en cuantía de ingresos está el área defensa, con 1.407 millones en 2025, un 36,4 % más que en el ejercicio previo; Tráfico Aéreo, 523 millones, un 11,7 % más; y Movilidad 398 millones, un 10 % más.

En cuanto al Espacio, que se incluye en el área de Defensa, ha generado unos ingresos a Indra de 98 millones, un 63,1 % más.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha subrayado que estos resultados confirman con «contundencia la fortaleza industrial» de la compañía, que está «plenamente preparada para liderar los grandes programas de Defensa que España y Europa necesitan», tras dar pasos decisivos con la creación de las divisiones de Indramind, Indra Land Vehicles e Indra Weapons & Ammunitions (armas y municiones).

Por su parte, el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, ha destacado que se ha cumplido un año antes de lo previsto el plan estratégico y que se han sobrepasado los objetivos marcados para 2025.

Para 2026, se plantean superar los 7.000 millones en ingresos, alcanzar un ebit superior a los 700 millones y un flujo de caja libre superior a 375 millones.