En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana, el país bolivariano dirigido en esas fechas por Nicolás Maduro, hoy encarcelado en Estados Unidos.

El caso Plus Ultra vuela hacia la Audiencia Nacional

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, instructora de la causa sobre el rescate de Plus Ultra, ha tomado la decisión de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas. Esta caso salpica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y una empresa de marketing digital de sus hijas.

Fuentes jurídicas han confirmado este viernes a EFE que «ha llegado a la Audiencia Nacional la petición de la juez de instrucción» de la causa sobre la aerolínea Plus Ultra.

La instructora considera que el órgano competente para instruir los hechos es la Audiencia, debido a la «nueva dimensión» que ha adquirido el procedimiento.

En su día, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

Después de más de un año de investigación, en diciembre pasado, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez quedaron detenidos-y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía cuyo análisis ha llevado a la jueza a considerar que este asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella.

Zapatero reconoce trabajos para Plus Ultra, pero asegura que no cobró nada de comisión por el rescate de la Sepi

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido sus trabajaos de asesoramiento a la aerolínea Plus Ultra, pero, al mismo tiempo, ha negado este jueves haber mediado en el préstamo de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales concedió a la aerolínea Plus Ultra en 2021. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió personalmente el rescate del Gobierno a Plus Ultra por su carácter de empresa estratégica, cuando en realidad apenas representa el 0,1% de los vuelos en España y apenas contaba en aquella fecha con cinco aviones.

Preguntado sobre una hipotética mediación en ese préstamo ha zanjado: «No, ninguna. Cero en absoluto». Tampoco ha dicho nada sobre los trabajos de la empresa de marketing digital de sus hijas para Plus Ultra, que desaparecieron de su web cuando se publicaron las primeras informaciones que relacionaban al expresidente del Gobierno con Plus Ultra.

Un polémico rescate a Plus Ultra

El préstamo quedó aprobado por el Gobierno el 9 de marzo de 2021 en Consejo de Ministros en dos tramos: un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones, ambos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, pese a que en ningún momento Plus Ultra cumplía con los requisitos de empresa estratégica ni contó con los informes técnicos favorables de la Sepi.

Zapatero, sí ha admitido, al ser preguntado por ello, que llevó a cabo labores de asesoría para Julio Martínez Martínez, propietario de la empresa Análisis Relevante, que tenía como cliente a Plus Ultra, y que hoy en dìa está imputado por blanqueo de dinero precisamente de ese préstamo de la Sepi.

El expresidente Zapatero, por su parte, reivindica la labor de asesoría que realiza con una entidad privada y que nada tiene que ver con las informaciones aparecidas en algunos medios sobre Plus Ultra. Se desconoce, sin embargo, los conocimientos aeronáuticos de Zapatero para convertirse en asesor de una línea aérea.

«Realizo en mi entidad privada una prestación de servicios. Creo que es un derecho -solo faltaría ¿no?- que ejerzo y que está, como he explicado en medios, absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad», ha sentenciado.