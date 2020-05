El cierre de Nissan en Barcelona cambia el discurso ‘ecológico’ del Gobierno que culpa al PP

La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha asegurado que el Gobierno trabaja en la elaboración de un plan de ayudas a la compra de vehículos basado en la “neutralidad tecnológica” y que se sume al Plan MOVES, centrado en vehículos alternativos e infraestructura de recarga eléctrica. Antes, este mismo Ejecutivo aseguró que solo habría ayudas a la compra de automóviles a los eléctricos o híbridos, condenando a los diésel y gasolina y creando una gran convulsión y caídas de ventas en el sector. Eso sí, la culpa es del PP.

Tras el descalabro de las ventas en marzo y abril por la crisis del coronavirus, el sector de la automoción ha reclamado al Gobierno un plan de 400 millones de euros para recuperar la demanda y que las ayudas se puedan solicitar para la compra de coches más eficientes, incluidos los diésel y gasolina.

La culpa de la caídas de ventas del automóvil es del PP

Dado que el Gobierno trabaja con los presupuestos del PP de 2018, “ahora mismo, el único plan de estímulo que podemos activar a corto plazo es el MOVES. Es la herencia que tenemos del anterior Gobierno, que fijó en la movilidad eléctrica su apuesta de demanda”, ha explicado Maroto, que, sin embargo, no dice nada de la cruzada que ella misma y la ministra ecológica, Teresa Rivera, ahora vicepresidenta del ramo, hizo contra los automóviles diésel y de gasolina, provocando una auténtica hecatombe en el sector y fuerte caídas de ventas. De hecho, Nissan dice que cierra Barcelona por las fuertes restricciones a la movilidad, dejando en la calle a más de 23.000 trabajadores.

No obstante, ha asegurado que ésto no significa que no estén trabajando en un plan “ambicioso” y basado en la neutralidad tecnológica.

“Está dentro de la agenda del Gobierno, pero insistir en lo que se puede y en lo que no se puede hacer. A corto plazo, podemos hacer cosas que tenemos pintadas en el presupuesto”, ha aseverado la ministra, quien ha abogado por reforzar las partidas destinadas a la industria, el turismo y el comercio.

El Plan MOVES -que está previsto que esté dotado con 65 millones- ha pasado ya por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y será una realidad “muy pronto”, según Maroto, quien ha insistido en que están analizando otros planes de estímulo a la demanda basados en la neutralidad tecnológica.

Además, el Gobierno trabaja en la adaptación del plan integral de apoyo al sector de la automoción presentado en marzo del año pasado, porque desde entonces han cambiado muchas cosas, y ha confiado en poder presentarlo en los próximos días.

El plan preveía inversiones de 2.634 millones de euros entre 2019 y 2025, de los que 1.127 millones iban al fomento de la movilidad sostenible y achatarramiento de vehículos, 422 millones al rejuvenecimiento de plantillas y 1.085 millones a apoyos a la innovación.