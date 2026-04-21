El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en una imagen de archivo, ejerció como ministro de Economía de Rajoy entre 2011 y 2018.

El exministro del PP y actual vicepresidente del BCE ve ‘indispensable’ la inmigración

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, que fue ministro de Economía de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018, ha asegurado este martes que la inmigración «es indispensable para España», ya que la mitad del crecimiento económico de los últimos años se debe al aumento de la población originado por la entrada de extranjeros.

En un encuentro organizado por un diario en Madrid, De Guindos ha destacado algunos elementos positivos con los que cuenta la economía española, como un sector bancario saneado y una evidente mejora de la competitividad.

Pero «aunque entre algunos sectores esta opinión no sea popular», ha dicho, «la inmigración es indispensable en Europa y en España», una realidad que debe hacerse efectiva «sin efectos llamada indeseados ni participación de las mafias».

Hay que maximizar sus beneficios y minimizar los costes o cuellos de botella que causa la llegada de inmigrantes, señala el exministro del PP Luis de Guindos

Hay que maximizar sus beneficios y minimizar los costes o cuellos de botella que causa la llegada de inmigrantes, entre los que el vicepresidente del BCE ha señalado las dificultades de acceso a la vivienda, que es a donde se dirigen los inmigrantes.

Por eso, ha urgido a aumentar la oferta «sobre todo de vivienda en alquiler», que es la que tiene que absorber ese incremento de la población.

Prudencia del BCE

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha defendido este martes la prudencia en la política monetaria y de tipos de interés del organismo pese a la presión que representan conflictos como los de Ucrania o Irán.

Durante un desayuno organizado por el diario ‘La Razón’, De Guindos ha insistido en que la política monetaria «tiene que ser prudente», siempre atentos a la duración del conflicto y sus implicaciones, a la vez que ha reconocido que ninguna decisión de política monetaria puede frenar «un primer impacto en la inflación».

Aunque ha recordado que «por respeto institucional» nunca ha comentado las decisiones del BCE sobre tipos de interés, De Guindos ha señalado que la subida de los precios de la energía «no es algo que se pueda controlar mediante las decisiones de los bancos centraleS», pese a que el mandato de estos organismos es fundamentalmente la estabilidad de precios.

Pero la política monetaria «no es todopoderosa», ya que aunque se puede frenar «un primer impacto en la inflación», entran en juego las actuaciones de los gobiernos y la propia evolución del conflicto.

Antes de los ataques estadounidenses a Irán la situación en Europa era relativamente buena, con buenas tasas de crecimiento, que previsiblemente se reducirán a causa de los conflictos.

Como en ocasiones anteriores, De Guindos ha instado a no minimizar la guerra en Ucrania, ya que aunque ahora es la situación entre Estados Unidos e Irán y el cierre del estrecho de Ormuz lo que está provocando una subida de los precios de la energía, para Europa la mayor amenaza procede de Rusia.

Europa está «en una encrucijada», ya que vemos que tenemos un conflicto en Ucrania, una «amenaza existencial en Europa» del que la atención se está desplazando hacia Oriente Medio.