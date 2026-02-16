José Vicente de los Mozos, el CEO de Indra Group, que tiene autorización del consejo para explorar la fusión con Escribano.

El fondo estadounidense Third Point entra en Indra y ya exige la fusión con Escribano

El fondo estadounidense Third Point LLC ha entrado en el accionariado de la española Indra y, en una carta remitida al Consejo de Administración, apoya la decisión de la tecnológica de continuar con la operación de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la operación.

El fondo defiende en una misiva que ha avanzado Bloomberg que una combinación de Indra y EM&E «claramente aumenta el valor» de la compañía y está alineada con los intereses de todas las partes, indica el consejero delegado del fondo, Dan Loeb, que no revela el porcentaje de la compañía que ha adquirido.

EM&E, que es el segundo mayor accionista de Indra (14,3 %), es propiedad de Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, y de Javier Escribano, hermano de Ángel, presidente de EM&E y consejero de Indra, al 50 % cada uno. Por su parte, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es el principal accionista, con un 28 %.

Loeb subraya que aunque distintos medios de comunicación hayan alzado sus dudas respecto a un potencial conflicto de intereses relacionado con la transacción por ser propiedad de Ángel y Javier Escribano, el análisis realizado por la firma les lleva «a la conclusión contraria».

El fondo estadounidense Third Point defiende el potencia de la fusión entre Indra y Escribano

Así, incide en que retrasar un posible acuerdo en la operación «erosionaría el valor, distraería las operaciones (de la empresa) y supondría una potencial pérdida de una oportunidad única para construir un líder relevante español a escala mundial en un momento en el que la demanda y el apoyo político están alineados de forma única».

El ejecutivo del fondo incide en que la creación de un «campeón nacional» de defensa posicionaría España «a la vanguardia de la defensa europea».

En el último año, las acciones de Indra se han revalorizado un 199,09 %, tras cerrar la jornada bursátil de este lunes a 52,85 euros, un 3,42 % más de lo que cerró el viernes.

En enero pasado, el consejo de administración de Indra autorizó a su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, a que negocie la estructura de una eventual operación con EM&E, tras insistir en que la fusión era «coherente» con la estrategia del grupo.

La plantilla de Escribano ronda los 1.700 empleados, 1.300 de ellos en la sede de Alcalá de Henares (Madrid) y el resto repartidos entre las instalaciones de Córdoba, Cádiz, Jaén, Valencia, Huesca, Barcelona y Asturias.

EM&E esperaba alcanzar durante 2025 una facturación de 480 millones de euros, una cifra que su presidente, Javier Escribano, aseguró que le gustaría superar.