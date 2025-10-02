Duro Felguera se desploma en bolsa tras rechazar el juzgado la prórroga del preconcurso de acreedores

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón ha denegado la cuarta prórroga del preconcurso de acreedores solicitada por Duro Felguera para presentar su plan de reestructuración. A su vez, la empresa asturiana Duro Felguera se ha desplomado el 30,88 % en bolsa.

A las 16.00 horas los títulos de la compañía pierden 0,084 euros, ese 30,88 % y cotizan en los 0,188 euros, como el mayor descenso del mercado continuo.

En un auto fechado este jueves y que «no es susceptible de recurso alguno», el juzgado subraya que el procedimiento de preconcurso «no está concebido como un espacio de duración indefinida ni como un refugio procesal para dilatar la adopción de decisiones estructurales».

La resolución indica que «la mera alegación de que se continúa negociando, sin acreditar resultados tangibles ni hitos verificables, no puede erigirse en fundamento suficiente para prorrogar los efectos de la comunicación más allá de los límites temporales previstos legal y jurisprudencialmente».

Según ha concluido el magistrado, «la falta de concreción en las actividades desarrolladas durante las prórrogas ya concedidas, así como la omisión de un plan de acción temporalizado respecto de las actuaciones pendientes, refuerzan la conclusión de que no concurren elementos objetivos que permitan excepcionar el régimen general y acceder a una cuarta prórroga».

Duro Felguera solicitó el pasado martes una cuarta prórroga del preconcurso en el que está inmersa desde el pasado mes de diciembre con el objetivo de que los acreedores tuvieran «tiempo de analizar la documentación» del plan de reestructuración aprobado el pasado 22 de septiembre.

Duro Felguera borra sus ganancias anuales

Además, Duro Felguera borra sus ganancias anuales y pierde ya el 17,54 % acumulado.

El fabricante de equipos e instalaciones industriales incurría en pérdidas tras conocerse la noticia y hacia las 15.00 horas cedía en el entorno al 4 %. Sin embargo, apenas una hora después, sus acciones se desploman casi el 31 %.

El fabricante de equipos e instalaciones industriales encadena, por ahora, tres jornadas consecutivas de recortes que se iniciaron el pasado martes (-4,74 %) cuando publicó sus cuentas del primer semestre, en las que registró pérdidas de 26 millones de euros (la mitad de los 52,4 millones de pérdidas del mismo periodo del año anterior).