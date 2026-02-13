El retraso en la reapertura del AVE Madrid-Andalucía golpea seriamente al turismo con Puente centrado en Rodalies

La suspensión de la conexión ferroviaria de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Andalucía tras el accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) puede suponer «un golpe muy serio» al turismo en la región ante la proximidad de la Semana Santa, ha advertido este viernes la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Carolina España. La consejera ha instado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que «se traiga» a Andalucía al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que acusa de centrarse más en solucionar el problema de Rodalies en Cataluña, aunque sin conseguirlo, que el AVE-Madrid Andalucía.

Durante una visita a Coín (Málaga), la consejera ha recordado que la semana próxima se cumplirá «ya un mes del terrible accidente», con 46 fallecidos, y la conexión con Madrid, que «en principio, iba a ser un arreglo por 10 días, ya va para un mes». Óscar Puente, ministro de Transportes, fijo como el primer plazo de la reapertura de la vía el 2 de febrero, pero parece que está más enfocado en solucionar los problemas en Rodalies ante la presión del prófugo Puigdemont y los independentista de ERC que en el AVE a Andalucía.

Ciudades como Málaga, Sevilla o Córdoba «están sufriendo los efectos de la incomunicación» con el AVE, ha afirmado Carolina España, quien ha denunciado que «ya no es un simple trastorno» de personas que tengan que ir a Madrid o al contrario, sino que «se puede convertir en un golpe muy serio al turismo», un relevante sector en la economía andaluza.

La conexión con Madrid, que «en principio, iba a ser un arreglo por 10 días», como aseguró Óscar Puente, ministro de Transportes, «ya va para un mes» asegura la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Carolina España

Por ello, desde el Gobierno andaluz están en contacto con distintos sectores, entre ellos el turístico, ante la proximidad de la Semana Santa.

«Hay que ponerse a trabajar con urgencia para restablecer la conexión ferroviaria de Andalucía con Madrid y con el resto de España», ha sostenido.

La consejera ha instado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que «se traiga» a Andalucía al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Tras mencionar que el secretario del ministerio ha ido a Cataluña «a resolver allí el problema que tienen con los Rodalies», ha dicho que «no pasa nada si viene el ministro y le da solución a un problema tan importante» en Andalucía.

«Andalucía no puede estar aislada permanentemente», ha insistido Carolina España, que ha reclamado «una fecha cierta» para el restablecimiento de la conexión ferroviaria, al tiempo que ha pedido «conocer la verdad» sobre el accidente de Adamuz y los motivos que lo provocaron «para que no vuelva a producirse nunca».