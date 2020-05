Endesa, con o sin COVID-19, seguirá pagando su generoso dividendo a la pública italiana Enel

Endesa considera que le es posible mantener intacta su capacidad de pagar dividendo a sus accionistas, principalmente a la empresa pública italiana Enel, que controla el 70% de la que fue primera eléctrica española, a pesar del entorno económico, marcado por la crisis del COVID-19, y, por lo tanto, no va cambiar su actual política de un generoso dividendo que logra con un bien básico como es la luz y que pagan los españoles, no sin dificultad, a altos precios sin que el Gobierno intervenga.Con esta medida, Enel se asegura los 3.000 millones de euros que se había planteado como objetivo de dividendo de Endesa entre 2018 y 2020. Así lo ha indicado en una conferencia con analistas su director financiero, Luca Passa, que no ha aclarado si se destinará a dividendo la fuerte inyección que supondrá este año al resultado la recuperación de provisiones que había efectuado, después de la firma de convenio colectivo que redujo algunos beneficios sociales para exempleados y pasivos

PUBLICIDAD

Esto supone que que Enel, a base de reducir los beneficios sociales de los trabajadores españoles, aún puede engordar más los dividendos que extrae de Endesa y que acaban en las arcas del Gobierno italiano, su principal accionosta. Por cierto, el negocio de Endesa se basa fundamentalmente en vender un bien básico como la electricidad en el mercado ibérico, principalmente en el español.

Passa ha señalado que, a lo largo de 2020, se evaluarán diferentes alternativas a las que dedicar el resultado, y ha manifestado que para el presente año la compañía mantiene las guías de resultados que anunció para este ejercicio.

Por otra parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha dicho que las eléctricas, pese a la crisis del coronavirus, mantienen su capacidad de acelerar inversiones en circunstancias como las actuales.

PUBLICIDAD

Ha indicado que Endesa ha discutido internamente las posibilidades que existen con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y uno de los principales puntos de su propuesta es un significativo incremento de las inversiones en distribución, lo que incrementaría la creación de empleo en el sector.

Respecto a la caída de la demanda, Bogas ha manifestado que dependerá de la duración de la crisis y ha explicado que el descenso en las industrias y las empresas que ha habido ha ido acompañado de un incremento del consumo en los hogares por el confinamiento, si bien en el primer caso el descenso es de un 20 % y en el otro el incremento de un 9,3 %.