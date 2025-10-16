Endesa inaugura la primera planta solar de España ‘hibridada’ con baterías

La empresa Endesa ha inaugurado este jueves en el sur de Gran Canaria, en El Matorral, la primera planta solar fotovoltaica de España hibridada con baterías de litio, una instalación capaz de generar 8 megavatios hora (Mwh) de electricidad limpia en la que ha invertido 12 millones de euros.

La planta, que podría cubrir el consumo anual de 3.000 hogares, cuenta con el respaldo de un sistema de baterías de ión-litio de 4,2 megavatios de potencia, que puede mantener durante dos horas el consumo de unas 2.000 familias, detalla Endesa en un comunicado.

La presentación de la instalación ha contado con la presencia del consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; y el delegado de Endesa en las islas, Pablo Casado.

Endesa asegura que la planta solar de El Matorral no solo es pionera

La planta se ubica en el interior del recinto de la central térmica Barranco de Tirajana y aporta como principal innovación un bloque de baterías que «mejora la robustez de la red, gracias a la tecnología ‘grid forming’, pionera en España».

Endesa asegura que la planta solar de El Matorral no solo es pionera por ser la mayor planta solar hibridada de toda Canarias, sino que es también la única en España en contar con tecnología de inversores ‘grid forming’, que permite a las fuentes de energía renovable estabilizar su red eléctrica local.

«El sistema permite lanzar una respuesta casi inmediata a un cambio repentino que se pueda dar en las condiciones operativas de la red eléctrica, emitiendo una respuesta que persigue compensar ese cambio», agrega la compañía.

La construcción de la planta solar de El Matorral, impulsada por Endesa a través de su filial Enel Green Power España, ha contado con una subvención del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) de 5,6 millones de euros.

Endesa espera que en su primer año alcance las 1.960 horas de funcionamiento, con capacidad de generar 16,17 gigavatios hora.