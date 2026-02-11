Endesa logra en el Supremo que el Estado le abone 51 millones por mantenimiento de redes

El Tribunal Supremo ha estimado, en parte, las pretensiones de Endesa (E-Distribución) y ha acordado que el Ministerio de Transición Ecológica debe abonar a la compañía 51 millones de euros en concepto de retribuciones por el mantenimiento de las redes de 2017, 2018 y 2019.

En una sentencia fechada el pasado mes de octubre a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso estima en parte el recurso contra una orden ministerial de julio de 2022, si bien rechaza la pretensión de la eléctrica sobre otros 46,7 millones de euros.

Dicha orden se refería al incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, modificaba la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras y aprobaba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017, 2018 y 2019.

Los magistrados declaran parcialmente nula dicha orden en lo que respecta a la retribución reconocida a Endesa e insta al Estado a realizar los ajustes correspondientes.

Asimismo, reconoce el derecho de E-Distribución a los intereses legales devengados desde la fecha en la que debió percibir la retribución resultante.

De este modo, el Supremo concluye que las retribuciones de 2017, 2018 y 2019 deben incluir «únicamente inversiones puestas en servicio en los ejercicios 2015, 2016 y 2017», y excluir partidas cuya puesta en servicio no coincida con el ejercicio de retribución.