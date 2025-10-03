Entso-E, de la que forma parte Red Eléctrica, necesita cinco meses para exculparla del apagón

Cinco meses ha necistado Entso-E, Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, asociación a la que pertenece Red Eléctrica, de Redeia, presidida por Beatriz Corredor, para decir que el apagón eléctrico total registrado en España y Portugal el pasado 28 de abril fue un evento único en el mundo y se debió a una «cascada de sobrevoltaje» iniciada en el sur de España que en minutos se expandió por España y Portugal. Tanto Red Eléctrica como el Gobierno en boca de su ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, han mostrado su respaldo y conformidad al informe de esta organización de redes eléctricas europea. Otra cosa es lo que digan los tribunales o la CNMC, cuyos cargos dependen del Ejecutivo de PSOE-Sumar, pero al menos Red Eléctrica no es miembro de su organización como ocurre con Entso-E.

Las renovables, a salvo, como quería el Gobierno

«El problema aquí no es que hubiera renovables sino que necesitamos generación que tenga control de voltaje. La buena noticia es que se puede hacer del mismo modo que en la generación clásica», explicó el presidente de Entso-E, Damián Cortinas, preguntado por la responsabilidad de las fuentes de generación verde.

El voltaje es el nivel de energía y debe mantenerse en ciertos límites. Una causa clásica en los apagones es una caída del voltaje porque se produce un desequilibrio entre oferta y demanda.

«Un problema de voltaje debe resolverse a nivel local, cerca de donde ha ocurrido. Lo que quiere decir que necesitas tener capacidad de regularlo en el sistema. Es una tecnología muy vieja, no es nada nuevo. Tenemos que ver si el nivel de voltaje de control que requieren la mayoría de países es suficiente a día de hoy», añadió Cortinas.

Influyeron factores como la desconexión repentina de varias instalaciones renovables, un aumento brusco de la tensión, oscilaciones locales previas, cortes de las interconexiones con Marruecos y Francia y un aumento de la tensión, así como limitaciones de mecanismos de defensa automática.

Miembros de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E)

Satisfacción en Red Eléctrica

El operador del sistema eléctrico español, Red Eléctrica, ha respondido rápidamente al informe fáctico presentado este viernes por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E), a la que pertenece la empresa española, sobre el apagón peninsular del pasado 28 de abril y afirma que confirma la secuencia de hechos recogida por él en su análisis.

En un comunicado, la filial de Redeia se remite al trabajo de Entso-e, según el cual el ‘cero eléctrico’ fue un evento único en el mundo y se debió a una «cascada de sobrevoltaje» iniciada en el sur de España que, en minutos, se expandió por la península Ibérica.

El posterior análisis de estos hechos llevará a la identificación de las causas del incidente y recomendaciones, que se incluirán en un informe final cuya publicación se espera en el primer trimestre de 2026, tal como informa el panel de expertos europeos y recuerda Red Eléctrica.

El operador del sistema eléctrico español insiste en que el informe fáctico conocido esta mañana acredita que a partir de las 12:03 horas de aquel día se registraron dos oscilaciones fuertes en el sistema, la primera de carácter local y la segunda típica de alcance europeo, denominada interárea.

A tenor del documento, prosigue, los transportistas y operadores de los sistemas eléctricos español y francés resolvieron «exitosamente» estas situaciones mediante la aplicación de medidas de mitigación que se encuentran protocolizadas.

Tras su implementación, las tensiones en la red de transporte gestionada por Red Eléctrica «estaban dentro del límite operacional», señala la compañía española, haciéndose eco del informe de Entso-e.

Redes de distribución

Siguiendo la secuencia de los hechos expuestos por el panel de expertos, las primeras desconexiones de generación se dieron en las redes de distribución –que no gestiona Red Eléctrica sino las eléctricas–, en un momento en el que las tensiones en la red de transporte «estaban dentro del límite operacional».

En cuanto al comportamiento de la generación convencional en el control de las tensiones, subraya la filial de Redeia, el trabajo europeo aporta gráficas del sistema español donde se observa cómo la absorción de reactiva «se encuentra por debajo» de la aportación que requiere la norma, sobre todo en la zona suroeste y centro.

Esto contrasta, continúa, con el desempeño de las centrales en Portugal, donde los datos «confirman que se ajustaron con precisión a sus requerimientos».

Un aspecto que califica de «especialmente relevante teniendo en cuenta que Red Eléctrica realiza sus análisis de seguridad y consecuente programación de restricciones técnicas considerando siempre que todos los grupos» cumplen con la normativa.

En concreto, dice, el panel de expertos europeos confirma que de 12:00 a 13:00 horas del 28 de abril, en el sistema se encontraban conectados más de 40 grupos convencionales (térmicos e hidráulicos) de más de 30 megavatios (MW) con obligación de controlar dinámicamente la tensión.

Cabe recordar que el texto publicado Red Eléctrica el pasado 18 de junio sostenía que, si las centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión hubiesen actuado correctamente y no hubiesen incumplido sus compromisos, el apagón completo peninsular se habría evitado.

Las eléctricas culpan a Red Eléctrica

Las eléctricas, por el contrario, sitúan la causa del incidente en el «control de la tensión», del que es responsable Red Eléctrica.

En su nota, el operador del sistema eléctrico español asevera que sigue a disposición del panel de expertos de Entso-e, con el que ha colaborado desde el inicio de la investigación.

Sara Aagesen feliz con el informe

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha valorado positivamente el informe publicado este viernes por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) sobre el apagón del pasado 28 de abril, y considera que está «completamente alineado» con el que publicó el comité liderado por el ministerio, donde el objetivo era salvar a las renovables como responsables del ‘cero energético’ en España y de paso a la empresa pública Red Eléctrica, 100% de Redeia, controlada en un 20% por la Sepi y donde Sánchez hace y deshace a su antojo, desde el nombramiento de Beatriz Corredor a de la consejera González Laya, una de sus exministras de Exteriores.

«En este caso es un informe fáctico y está completamente alineado, insisto, completamente alineado con ese informe que emitimos desde ese comité», ha dicho Aagesen a la entrada del encuentro «Autoconsumo, próximos pasos».

La ministra ha señalado que era «muy importante» contar con un informe de las autoridades europeas, aunque más que autoridades es un organismo que representa a las empresas de redes eléctricas, como la española Red Eléctrica, de Redeia, para tener esas lecciones aprendidas y que no vuelva a ocurrir.

Aagesen ha destacado que el informe publicado hoy señala que el apagón ocurrido el pasado 28 de abril fue un hecho «inédito» y que se trató de un «hecho imprevisible».