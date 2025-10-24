Ferrovial refuerza el área de construcción de data centers con la compra de Powernet

Ferrovial ha adquirido la compañía española de ingeniería de telecomunicaciones y sistemas Powernet, lo que le permitirá reforzar las capacidades de diseño, desarrollo, operación y mantenimiento de data centers dentro del área de Construcción.

Powernet, fundada en 1989, tiene su sede social en Madrid y cuenta con oficinas en Barcelona y A Coruña. La compañía desarrolla su actividad en el diseño, instalación, mantenimiento y operación de data centers. Adicionalmente, ofrece soluciones de sistemas de la información y telecomunicaciones proporcionando servicios de comunicaciones, sistemas y gestión de redes.

Por su parte, José Gabriel Lao será el nuevo director general de Powernet. Lao cuenta con una dilatada trayectoria profesional dentro de Ferrovial, donde se incorporó en 1997 como jefe de obra. En 2008, se trasladó a la división de gestión de agua de la compañía, Cadagua, en la que ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en las áreas de producción, ventas y desarrollo de negocio.

La empresa Ferrovial cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de los centros de datos, principalmente en España, donde ha desarrollado proyectos de compañías internacionales de referencia. En 2024, creó la división de Infraestructura Digital para ampliar su rol en este sector en auge, pasando de la construcción a jugar un papel de inversor global y desarrollador.