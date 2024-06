PUBLICIDAD

Ferrovial y algunos accionistas han llegado a un acuerdo con los fondos de inversión Ardian y The Public Investment Fund (PIF) para la venta del 37,62 % de su participación en FGP Topco, compañía matriz de Heathrow Airport Holdings por 3.259 millones de libras esterlinas (3.867 millones de euros).

Según ha comunicado la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el acuerdo se ha alcanzado tras una nueva oferta hecha por Ardian y PIF para adquirir acciones representativas del 37,62 % del capital de FGP Topco.

Ardian y PIF han hecho una nueva oferta para adquirir acciones representativas del 37,62% del capital social de FGP Topco por 3.259 millones de libras. La Oferta, aceptada por el grupo Ferrovial y por ciertos Accionistas Acompañantes, contempla un acuerdo conforme al cual Ferrovial y varios Accionistas Acompañantes venderán a prorrata una parte de sus participaciones en FGP Topco, de forma que Ferrovial permanecerá como accionista de FGP Topco con acciones representativas del 5,25% del capital social de FGP Topco.

Ferrovial y los Accionistas Acompañantes en la venta se quedan con el 10% de FGP Topco

Tras la venta, Ferrovial y los Accionistas Acompañantes que venden al mismo tiempo que Ferrovial tendrán acciones representativas del 10% del capital social de FGP Topco. Ardian y PIF tendrán acciones representativas, respectivamente, del 22,6% y del 15% aproximadamente, a través de vehículos separados.

La transacción está sujeta al cumplimiento de los derechos de adquisición preferente (right of first offer) y de los de acompañamiento total (full tag-along rights), que pueden ser ejercitados por los restantes accionistas de FGP Topco al amparo del acuerdo de accionistas y los estatutos sociales de la compañía.

La operación también está sujeta al cumplimiento de las condiciones regulatorias que sean de aplicación, por lo que «no existe certeza de que la transacción acordada vaya a cerrarse», ha explicado Ferrovial a la CNMV en el comunicado, en el que no desvela el resto de accionistas que le ha acompañado en la venta.

En caso de concluirse con éxito, Ferrovial saldría del aeropuerto londinense tras 17 años, cuando en 2006 se convirtió en su accionista mayoritario.