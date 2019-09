Giovanni Castellucci, CEO de Atlantia, dimite tras el escándalo en las filiales

El consejero delegado de la concesionaria italiana Atlantia, Giovanni Castellucci, dimitió este martes de su cargo después de que la Fiscalía italiana haya encontrado indicios de falsificación documental por parte de dos filiales en Italia.

PUBLICIDAD

El grupo, socio de ACS en Abertis, informó en una nota de que Castellucci puso su cargo a disposición del Consejo de Administración, que ha aceptado su renuncia y ha establecido una solución consensuada.



La dimisión se produce después de que la Fiscalía de Génova haya encontrado indicios que apuntan a que nueve dirigentes y técnicos de Autostrade y Spea Engineering, filiales de Atlantia, falsificaron u omitieron detalles fundamentales en informes sobre el estado de seguridad y conservación de dos puentes en el país, entregados a los inspectores del Ministerio de Infraestructura y Transporte de Italia.



Castellucci se va de la compañía con el pago bruto de 13.095.675 euros, además de una indemnización por despido que se le abonará en cuatro cuotas: la primera en el momento de la firma del acuerdo, la segunda el 2 de enero de 2020, la tercera el 2 de enero de 2021 y la cuarta el 2 de enero de 2022, según la nota.



El grupo, sin embargo, «se reserva el derecho de no proceder, en su totalidad o en parte, con el pago de las cuotas no abonadas y también el derecho a solicitar el reembolso de la totalidad o parte de las ya pagadas, si después de la firma del acuerdo emergen conductas fraudulentas probadas, actualmente no conocidas, que pueden dañar a la compañía o al grupo».



Atlantia explicó que hasta el nombramiento del nuevo consejero delegado, la Junta Directiva ha decidido transferir de forma temporal las obligaciones ejecutivas a un Comité encabezado por el presidente del grupo, Fabio Cerchiai.



También formarán parte de él Carlo Bertazzo, Anna Chiara Invernizzi, Gioia Ghezzi y Carlo Malacarne; mientras que el actual director financiero, Giancarlo Guenzi, ha sido nombrado director general de la compañía, puesto que también ostentaba Castellucci.



El cargo de Guenzi será ocupado ahora por Tiziano Ceccarani.



La concesionaria italiana agradeció la «decisiva contribución» de Castellucci en los últimos 18 años «para hacer del grupo un líder global en el sector de las infraestructuras, desarrollando significativamente su valor».



Castellucci reconoció la oportunidad recibida «para desarrollar un proyecto industrial extremadamente estimulante y ambicioso, al que siempre estará vinculado».



Castellucci fue el hombre fuerte de Atlantia durante la opa sobre Abertis, que terminó en 2018 con un acuerdo con ACS.



Además, ha sido uno de los interlocutores con el Gobierno italiano para llegar a una solución que salve de la quiebra a la aerolínea Alitalia, que está en administración concursal desde mayo de 2017.



Pero el consejero delegado dimisionario también ha estado involucrado en episodios judiciales en Italia: fue absuelto en enero de este año en un proceso que juzgaba un accidente de autobús en un puente gestionado por Autostrade que en 2013 dejó 40 muertos.



Y está siendo investigado por la Fiscalía de Génova en relación al hundimiento del puente Morandi el 14 de agosto de 2018, que causó 43 muertos, ya que Autostrade era la responsable de su gestión.



Hasta enero de este año Castelluci era consejero delegado de Autostrade, pero fue sustituido por Roberto Tomasi.



El Movimiento 5 Estrellas (M5S) culpa a Autostrade de no haber realizado los controles necesarios para evitar que el puente se viniera abajo e insiste en que el Gobierno italiano, que forma junto con el Partido Demócrata (PD), debe retirar las concesiones a la compañía.



De ser así, sería un gran varapalo para la filial de Atlantia, pues Autostrade per l’Italia tiene las concesiones de las autopistas más importantes del país y gestiona una red de más de 3.000 kilómetros.