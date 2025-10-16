Grifols refuerza su presencia en EE.UU. con una nueva planta en San Diego

La multinacional de hemoderivados Grifols ha empezado a fabricar tarjetas DG Gel y reactivos de hematíes (glóbulos rojos) en su nueva planta de San Diego, en California (EE.UU.), con lo que amplía su capacidad de producción en este país.

La compañía planea hacer frente así a la creciente demanda de soluciones de tipado sanguíneo en EE.UU., donde cada año se transfunden cerca de 16 millones de componentes sanguíneos, según ha explicado este jueves en un comunicado.

La nueva instalación, de más de 6.800 metros cuadrados, que casi duplica el tamaño de su campus de San Diego, cuenta con tecnologías de producción altamente automatizadas, un laboratorio de control de calidad de última generación, un almacén y oficinas.

La tecnología de estas tarjetas DG Gel se emplea en las pruebas de tipado sanguíneo para garantizar la compatibilidad antes de la transfusión entre donantes y pacientes.

Por su parte, los reactivos de glóbulos rojos se utilizan en estas mismas tarjetas para determinar tanto el grupo sanguíneo como la presencia de anticuerpos inesperados, lo que da más seguridad en las pruebas de compatibilidad.

Apuesta por su primer mercado en diagnóstico

El presidente de Grifols Diagnostic, Antonio Martínez, ha calificado como «crucial» la ampliación de la capacidad de producción, ya que Estados Unidos es su principal mercado para el negocio de diagnóstico.

«Nuestro campus de San Diego forma parte hoy uno de los centros más importantes de medicina transfusional en el mundo y uno de los pocos dedicados exclusivamente a este campo», ha dicho.

Grifols opera en EE.UU. una de las mayores instalaciones de fraccionamiento de plasma del mundo, ubicada en Clayton (Carolina del Norte), donde está invirtiendo también para aumentar su capacidad.

Además, dispone de cuatro plantas en California: en Los Ángeles, Vista, Emeryville y San Diego. Las dos últimas están dedicadas al negocio de diagnóstico.

Fuera de EE.UU, Grifols produce tarjetas DG Gel y reactivos de glóbulos rojos en Parets del Vallès (Barcelona), Düdingen (Suiza) y Melbourne (Australia).

A nivel global, los ingresos de la unidad de negocio de diagnóstico de Grifols crecieron un 2,8 % a cambio constante en el primer semestre de 2025 respecto a un año antes. El negocio del tipado sanguíneo crece, además, a ritmo de doble dígito.