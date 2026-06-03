Salvador Illa es el presidente de la Generalitat de Cataluña con el permiso del prófugo Puigdemont y el resto de independentistas como los de ERC o la CUP.

Guala se suma a los despidos en Cataluña, mientras los trabajadores de Nissan piden a Illa que tumbe el ERE

La compañía italiana Guala Closures ha presentado un ERE para despedir a 82 de los 87 empleados que tiene en la planta de Sant Pere Molanta, en el municipio de Olèrdola (Barcelona), en la zona del Penedès. Es una empresa más que despide en Cataluña, donde los trabajadores de Nissan piden a Salvador Illa, presidente de la Generlitat por el PSC con permiso de ERC, Junts y Cup, que tumbe el ERE de Nissan.

Y es que mientras que la afiliación sube en la Seguridad Social a niveles récord por el turismo e inmigración, con sueldos y cotizaciones bajas, el sector industrial, con sueldos más altos y trabajadores más cualificados con cuotas a la Seguridad Social más altas, se desmorono. Y hace mella en aquellos territorios más industriales de España como Cataluña. A día de hoy son numerosas las empresas que tienen abiertos o han cerrado ua ERE de despidos colectivos en territorio catalán: Amazon, AVIS, Nissan, Nestlé España, Inetum, Glovo, Mediapro, limak, Ficosa, o Coca-Cola Europacific Partners, ente otras.

Guala Closures es un ejemplo más. Alejandro Agustín, representante de la sección sindical de Guala Closures de la UGT-FICA de Catalunya, ha explicado a Efe que este miércoles se ha celebrado la primera reunión del período de consultas de este ERE.

La planta catalana produce actualmente tapones de aluminio para botellas de vidrio.

El representante sindical ha denunciado que la empresa alega causas objetivas y económicas para justificar los despidos, pero que se trata en su opinión de una deslocalización encubierta a otras plantas.

Asimismo, al plantear un ERE para casi la totalidad de la plantilla, el temor de los sindicatos es que la fábrica sea luego desmantelada y acabe cerrada.

Guala Closures desvía su producción desde Barcellona a Jeréz de la Frontera y a Polonia

Ha añadido que el grupo tiene otra planta en España, en Jerez, y también en Polonia, y que desde hace algún tiempo se deriva producción que se hacía en Cataluña hacia esas otras instalaciones.

En un comunicado, la UGT catalana ha tildado de «inadmisible» que esta planta haya contribuido durante años al crecimiento y a los resultados del grupo y que ahora se busque trasladar la producción a otras partes.

«Este nuevo proceso de deslocalización representa un grave ataque al tejido industrial de la comarca, que continúa sufriendo los efectos de reestructuraciones empresariales que destruyen empleo de calidad, debilitan la capacidad productiva del territorio y comprometen su futuro económico y social», ha añadido este sindicato.

Por ello, la UGT pide la retirada del ERE y que se presenten «alternativas reales que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo de la plantilla».

Trabajadores de Nissan piden al Govern que tome medidas para «tumbar» el ERE

Representantes sindicales de Nissan han exigido este miércoles al Govern que utilice herramientas a su alcance para «tumbar» el ERE para 211 trabajadores presentado por la compañía en Cataluña.

En una comparecencia en la sala de prensa del Parlament, representantes del comité de empresa han sostenido que el expediente de regulación de empleo «no responde a una crisis económica» en los centros catalanes, sino a una «deslocalización progresiva».

«Nissan pretende desmantelar de manera silenciosa lo que queda de su tejido industrial en nuestra casa», ha afirmado Raúl Ocón, trabajador de Nissan Recambios y delegado de CCOO.

«Nos dicen que son decisiones organizativas a nivel europeo, nos dicen que es por una reestructuración global del plan de rentabilidad de Nissan», pero «los centros de Cataluña son viables y productivos», ha asegurado Ocón.

Por ello, piden al Govern que utilice herramientas de «mediación y fiscalización» para «tumbar este expediente», ha agregado el delegado sindical, que ha advertido de que si no se encuentran soluciones «el conflicto laboral explotará».

«No hemos venido a buscar palabras de compasión, hemos venido a exigir implicación política directa y urgente», ha resaltado.