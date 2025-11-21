IAG presenta una declaración de interés por el 44,9% de la aerolínea portuguesa TAP

International Airlines Group (IAG) – grupo al que pertenecen Iberia, British Airways, Vueling, Aer lingus y Level- ha presentado una declaración de interés para entrar en el capital de la aerolínea portuguesa TAP, aunque ve necesario «abordar varias condiciones» antes de invertir en ella.

Fuentes de IAG explican que el grupo ha presentado esa declaración de interés a Parpública (grupo público portugués) en relación con el proceso que el Gobierno luso abrió en julio para la privatización parcial de TAP. El plazo para presentar las muestras de interés acaba mañana, sábado.

Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que habría que abordar varias condiciones antes de que IAG pudiera proponer una inversión en una aerolínea que, dicen, tiene un «potencial significativo» dentro del grupo al que pertenece Iberia.

«Nuestro modelo descentralizado ofrece márgenes líderes en el sector y se ajusta a la ambición del Gobierno portugués de proteger TAP», explican, para asegurar que la trayectoria de IAG demuestra cómo invierte para «fortalecer» sus aerolíneas, lo que «beneficia a clientes, empleados, economías locales y accionistas”.

Hasta el momento también han comunicado su intención de acudir a la privatización los grupos Air France-KLM (AF-KLM) y el que lidera la alemana Lufthansa.

IAG apuesta con TAP un ‘hub’ dual entre Madrid y Lisboa

El grupo IAG, liderado por el español Luis Gallego, defiende que su posición incorpora ventajas competitivas para la portuguesa, por la cercanía geográfica y por la posibilidad de contar con un ‘hub’ (centro de distribución del tráfico aéreo) dual, en Madrid y Lisboa.

También ha destacado la complementariedad de los destinos a los que vuelan, de modo que, con la incorporación de TAP -con fuerte presencia en Brasil y en las antiguas colonias lusas en África- IAG ganaría mercados y completaría el mapa latinoamericano, además de mejorar sus rutas con África, un mercado que, en parte, sirve British Airways.

IAG añade entre sus fortalezas su estrategia de mantener la identidad y las marcas que incorpora al grupo, y pone como ejemplo la compra de la irlandesa Aer Lingus en 2014, momento en el que había «cierta preocupación» por el futuro de la compañía en solitario y es, de hecho, la que más ha crecido dentro del consorcio.

Gallego es consciente de que la valoración de la compañía ha subido, porque en 2022 venía de resultados negativos y actualmente está en beneficios (55 millones de euros en los nueve primeros meses del año).

El pasado 10 de julio, el Gobierno portugués que preside Luís Montenegro autorizó la privatización del 49,9 % de la compañía (un 44,9 % destinado a inversores y el 5 % restante, a empleados), después de haber inyectado 3.200 millones en el saneamiento de la aerolínea.

El Ejecutivo luso ha establecido que los candidatos tienen que ser empresas con unos ingresos anuales mínimos de 5.000 millones de euros en cualquiera de los últimos tres últimos ejercicios, requisito que cumplen los tres grandes grupos europeos que aspiran a tomar la participación, todos ellos con ventas por encima de los 20.000 millones de euros en 2024.