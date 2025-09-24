Iberdrola: ‘Hay que ser realista respecto a energía renovable en EE. UU.’

El presidente de Iberdrola, Ignacio S. Galán, considera que hay que ser «realista» en Estados Unidos en materia de energía renovable respecto a la actual estrategia energética de la administración de Donald Trump.

Preguntado por los analistas en el ‘Capital Markets Day’ si hay margen para acelerar las inversiones en renovables en Estados Unidos, Galán ha señalado que «tienen una cartera y podemos hacer más cosas», pero que hay que ser «realistas con lo que pueda pasar mañana».

En este sentido, Galán ha señalado que si hubiera proyectos en Estados Unidos, o en cualquier otro mercado, que ofrezcan una «buena rentabilidad, unos buenos retornos, está claro que vamos a analizar esos proyectos».

«Si hay oportunidades, nosotros vamos a descubrirlas», ha señalado.

Según se conoció a comienzos de septiembre, el Departamento de Justicia estaría preparándose para revocar los permisos otorgados por la Administración del expresidente Joe Biden a dos parques eólicos marinos de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola.

«Creo que vamos a hacer buenos negocios, pero hay que ser realistas y de ahí que estemos indicando cuáles son los proyectos en construcción para que se conozcan las cifras», ha añadido.

Asimismo, ha señalado que no hay limitación en ningún país y ha añadido que están preparados para llevar a cabo este tipo de proyectos.

La empresa ha celebrado este miércoles su ‘Capital Market Day’ en Londres y ha anunciado inversiones de unos 58.000 millones de euros en su plan estratégico 2025-2028, que se centrará en EE. UU. y el Reino Unido para impulsar la electrificación y las nuevas necesidades de las redes eléctricas.