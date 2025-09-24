Los representantes de la plataforma 'Sí a Almaraz' en una de sus muchas manifestaciones pidiendo que se prorrogue la vida útil de esta central nuclear, cuyo cierre está previsto para 2027, y que el Gobierno de PSOE-Sumar no está dispuesto a modificar.

Iberdrola ya da por perdida la central nuclear de Almaraz

Iberdrola contempla el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) en su plan estratégico 2025-2028, cuya actualización ha presentado este miércoles en Londres en su ‘Capital Markets Day’.

El consejero delegado de la multinacional eléctrica española, Pedro Azagra, ha señalado que están «preparando el protocolo de clausura» para el módulo 1 de Almaraz, previsto para 2027, y para el 2 previsto para 2028.

Las empresas propietarias de las centrales nucleares y Enresa firmaron en 2019 un calendario de cierre escalonado de estas, que tiene como primera afectada la planta extremeña de Almaraz.

Iberdrola sume que Almaraz no tiene futuro

En los últimos tiempos se ha generado un debate alrededor de una posible extensión de este calendario, a lo que el Gobierno se ha negado entrar y sin más opción que ofrecer el cierre de las centrales tal y como había pactado en el año 2019, pese a los muchos cambios que se ha vivido en el sector energético, desde la invasión de Rusia a Ucrania hasta la gran demanda de electricidad de los centros de datos y la inteligencia artificial, que ha llevado a numerosos países europea a potenciar la energía nuclear o a recuperarla en su mix energético. Mientras tanto, las empresas piden una neutralidad fiscal con la energía nuclear frente a las subvencionadas renovables para hacer rentable la generación eléctrica.

La empresa prevé que la capacidad instalada de generación alcance los 32.300 MW en España en 2028.

«El crecimiento neto de renovables se verá compensado por el cierre de Almaraz», ha apuntado el directivo.

La empresa celebra este miércoles su ‘Capital Markets Day’, en el que ha anunciado inversiones de 58.000 millones de euros dentro de su plan estratégico 2025-2028, que se centrará en EE. UU. y el Reino Unido para impulsar la electrificación y las nuevas necesidades de las redes eléctricas.