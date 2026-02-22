Indra presenta resultados con el fondo de la operación Escribano

La tecnológica Indra desvelará este miércoles sus resultados de 2025 mientras avanza en las negociaciones para una posible operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y después de que el fondo activista Third Point haya irrumpido en su accionariado con un posicionamiento favorable a la compra.

Antes de presentar sus resultados anuales, Indra celebrará un consejo de administración, cuyo orden del día es secreto como es habitual, pero en el que no se descarta que se saque a colación algún aspecto de la operación con EM&E, propiedad del presidente de la compañía, Ángel Escribano, y de su hermano, Javier, según han afirmado a EFE fuentes conocedoras.

En el accionariado de Indra acaba de irrumpir con un porcentaje que no ha trascendido Third Point, del inversor estadounidense Daniel Loeb y caracterizado por entrar en compañías para promover reestructuraciones, a tenor de lo realizado en multinacionales como Nestlé, Sony o Yahoo.

Este fondo envió una carta al Consejo de Indra para mostrar su apoyo a la operación.

Buenas expectativas para los resultados de Indra

Las expectativas sobre los resultados de 2025 son «buenas», han dicho a EFE fuentes conocedoras, que no han querido anticipar datos, pero que han recordado que ya se han sobrepasado las previsiones marcadas en el plan estratégico.

Además, ya se han firmado los contratos previstos correspondientes a los Programas Especiales de Modernización (PEM) con el Ministerio de Defensa.

En total, se le han concedido más de 16.000 millones de euros en préstamos directa o indirectamente a la compañía repartidos en varios contratos, algunos de los cuales han sido llevados por parte de la empresa Santa Bárbara a los tribunales.

Se trata de los primeros resultados anuales que se presentan con Escribano de presidente y lo hace dos semanas después de que se haya especulado con su posible relevo, aunque fuentes conocedoras aseguraron a EFE que en esos momentos la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no tenía su cese en la mesa.

Operación Escribano

La operación con EM&E está en el foco de sus principales accionistas, entre ellos el presidente de Prisa, Joseph Ourghoulian, quien controla el Fondo Amber, con más de un 5 %, y que ya hace meses expresó su apoyo. Esta semana se ha sumado a la causa Third Point.

El primer accionista de Indra es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con más de un 28 %, que no ha desvelado qué fórmula prefiere para la operación; el segundo, EM&E, con más de un 14 %; y el tercero Sapa Placencia, con más de un 7 % y que públicamente no ha dado a conocer su posicionamiento, aunque varios medios de comunicación han publicado su postura es contraria.

El consejero delegado, José Vicente de los Mozos, es el que tiene la encomienda para liderar la negociación, mientras que el Consejo de Administración ha creado una comisión para gestionar los posibles conflictos de interés de la operación.

Indra publica el protocolo que regula una posible fusión con Escribano

Por otra parte, el pasado viernes la tecnológica española hizo público el protocolo que regula la potencial «operación de integración» con EM&E y aprobado en julio de 2025 julio, después de que así se lo haya pedido la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En ese protocolo figura el acuerdo de crear una comisión ad hoc para gestionar posibles conflictos de interés que pudieran surgir en a la operación prevista entre Indra y EM&E.

También se explica que el objetivo es velar por los mejores estándares de gobierno corporativo y se establece, por ejemplo, que los consejeros o directivos que pudieran verse afectados por determinados conflictos de interés directa o indirectamente, se abstengan de participar.

Este documento se ha publicado siete meses después de que lo aprobara el Consejo de Administración de Indra y en el hecho relevante se apunta que se publica «por indicación de la CNMV», que ha declinado hacer comentarios a ese respecto.