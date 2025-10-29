Indra prevé lanzar en 2026 más de 100 radares ‘Nemus’ para detectar proyectiles y drones

Indra prevé lanzar en 2026 más de 100 radares Nemus, el sistema más avanzado de su clase en Europa, y que están diseñados para detectar proyectiles y drones, según ha anunciado este miércoles su consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

Fuentes de Indra han precisado a EFE que aún no está definido el sitio donde se fabricarán, aunque han confirmado que uno de los elegidos es Córdoba.

Es en esta ciudad donde Indra ya ha tomado la decisión de lanzar la primera línea automatizada de radares del país, según De los Mozos.

El anuncio lo ha hecho en el II Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa, organizado por Indra, al que han acudido unas 600 empresas y que se ha celebrado después de que el Gobierno haya dado el visto bueno a los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa de España, que contemplan préstamos a interés cero por más de 6.000 millones.

Indra ha sido la beneficiaria de la mayor parte de estos programas

Indra ha sido la beneficiaria de la mayor parte de estos programas. De los Mozos ha destacado la importancia de estos PEM, que le producen algo de «respeto» y para cuya ejecución ha reconocido que se «pasarán momentos duros».

Indra ha pedido colaboración a las empresas para participar en los proyectos que pondrá en marcha. La compañía quiere ser un motor de desarrollo de la industria de defensa española.

En la actualidad, el 77 % de su cadena de valor proviene de empresas españolas y la idea es superar el 80 %. «No nos costará llegar», ha dicho de los Mozos.

En este encuentro también ha participado el presidente de Indra, Ángel Escribano, quien ha destacado la importancia de estos programas para concurrir a las grandes convocatorias de defensa en Europa.

Ha afirmado que la tecnológica se prepara para concurrir a los programas europeos bien en calidad de coordinadores o como uno de los grandes actores. Desde junio, según Escribano, Indra ha creado más de 3.000 empleos directos de nueva generación