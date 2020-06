ITV caducada el 20 de junio: 255 días para pasarla; caducada el 21 de junio, sin prórroga alguna

Al finalizar el estado de alarma ha concluido también el decreto que aplazaba la inspección técnica de vehículos, que se ha ido aumentando a lo largo de las semanas. Así un coche que tenía que pasar la ITV el 20 de junio, lo podrá hacer en el plazo de los 255 días siguientes. Sin embargo, uno que le venza la inspección un día después, hoy, día 21, lo tiene que hacer el mismo día o al ser domingo festivo, el mismo lunes día 22.

Y es aquí donde se produce un grave problema y agravio comparativo por la saturación de las ITV, que además están trabajando a un ritmo más lento por el protocolo anti-Covid-19. Y es que los mismos problemas tiene para obtener cita previa en una estación de inspección al que le ha vencido la ITV el 20 de junio que al que le ha caducado el 21.

Sin embargo, al que le ha vencido el día 20 tiene de margen hasta el 1 de marzo de 2021 para conseguir una cita previa y pasar la ITV. Eso son 255 días. Al que le vence el día 21, no tiene ningún margen y este mismo lunes tiene que pasar la inspección. Si no lo hace se expone a una multa de 200 euros, 100 si es pronto pago, y a la inmovilización del vehículo.

Además no podrá usar el coche hasta que no tenga la ITV en vigor, lo que para muchos será un grave trastorno, no ya para sus relaciones personales, sino también profesionales. Son muchos los que necesitan el coche para trabajar o para desplazarse a sus puestos de trabajo y más en estos momentos que desde el Gobierno no se recomienda las aglomeraciones en los transportes públicos y mantener la ‘distancia social’.

El problema es aún más grave en el caso de los transportistas. Po ello, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha urgido al Ministerio de Industria a dar una solución a los camiones que no pueden pasar la ITV porque la mayoría de los centros están colapsados y no tienen citas disponibles hasta agosto o septiembre o ni siquiera ofrecen la opción de cita previa.

Esta situación es especialmente crítica para aquellos vehículos cuya ITV debe revisarse a partir del próximo 21 de junio y podría suponer la paralización de cerca de un millar al día.

Desde la CETM exigen a Industria que establezca con urgencia un plan para que los vehículos de transporte de mercancías puedan pasar la revisión, que incluya ampliar los plazos de las ITV que venzan a partir del final del estado de alarma, garantizar a los transportistas prioridad en la concertación de citas, reforzar el servicio con la contratación de nuevo personal y ampliar los horarios del mismo para evitar los colapsos que puedan producirse.

En un comunicado, los transportistas afirman que la ministra Reyes Maroto no solo ha hecho “caso omiso” a su solicitud de dar prioridad a las ITV de los vehículos de transporte, sino que “se ha encargado de establecer un calendario de revisiones disparatado”.

Este dicta que a los vehículos que pasen la revisión se les pondrá en su ficha técnica no la fecha del día en que acudan a la ITV, sino la fecha en que debieron pasarla durante el estado de alarma, lo que implica que, en muchísimas ocasiones, el espacio de tiempo entre las revisiones sea de tan solo unas pocas semanas o incluso días, argumenta la CETM.

A su juicio, esta medida es contraria a la aplicada en el resto de los países de la Unión Europea (UE), que sí mantienen como fecha de revisión el día en que realmente se ha realizado, y tiene como único objetivo garantizar que las ITV recuperan los ingresos perdidos durante los últimos meses.

Por ello, la CETM reclama que el ministerio “renuncie de inmediato a un plan tan irracional” y “rectifique” en línea con el Reglamento europeo sobre la prórroga de las diferentes licencias, permisos y autorizaciones referidas al sector del transporte por el impacto del COVID-19, publicado el 27 de mayo, estableciendo un calendario para que puedan hacer la revisión en los próximos meses, pero sin alterarles el intervalo de la siguiente revisión