La alta velocidad entre Málaga y Madrid no estará restablecida hasta marzo

La línea de alta velocidad ferroviaria cortada entre Málaga capital y Antequera el 4 de febrero, a la altura de la localidad de Álora, no quedará restablecida hasta principios de marzo, aunque Renfe activará este miércoles una alternativa por carretera.

Fuentes del organismo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han informado a EFE de que este tramo continuará hasta marzo con la circulación interrumpida debido al desprendimiento de piedras y tierra ocasionado por las fuertes lluvias.

Los trabajos necesarios, que se demoraron a la espera de la conclusión de las intensas precipitaciones, consisten en la retirada del material del desprendimiento, la reposición de la instalación dañada y el sostenimiento del terraplén.

Renfe ha informado de que la línea Madrid–Málaga no recuperará su operativa normal previsiblemente hasta marzo y que a partir del miércoles pondrá en servicio un plan alternativo de transporte que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga.

Por su parte, el operador ferroviario Ouigo ha explicado que la fecha definitiva de reanudación de sus servicios entre Madrid y Málaga está pendiente de la finalización de las referidas obras y que entonces operará seis circulaciones habituales, excepto de martes a jueves que serán cuatro.

Desde el operador Iryo han asegurado a EFE que esperan que Adif determine cuándo se podrá volver a circular para volver a hacerlo.

El desprendimiento afectó a la catenaria, causó un cortocircuito y corte de tensión y sepultó una de las dos vías en una extensión de unas decenas de metros.