De todos los expedientes abiertos por la CNMC por el apagón del 28-A solo uno de ellos, el de Red Eléctrica, filial de Redeia, una compañía colonizada por cargos políticos afines a Sánchez, tiene la consideración de 'muy grave'.

La CNMC abre 15 nuevos expedientes, pero solo mantiene como ‘muy grave’ el de Red Eléctrica

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado quince nuevos expedientes a Endesa, TotalEnergies, Engie, ContourGlobal y a la asociación nuclear Ascó-Vandellos (de la que forman parte Endesa e Iberdrola) en el marco de su investigación sobre lo ocurrido en el apagón del 28 de abril del pasado año. De todos los expedientes abiertos por la CNMC solo uno de ellos, el de Red Eléctrica, tiene la consideración de ‘muy grave’

La apertura de estos nuevos expedientes se produce una semana después de que el regulador incoara una veintena de expedientes sancionadores a Red Eléctrica y a compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, por lo que la cifra total asciende a 35.

Estos nuevos expedientes «incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados» en el marco de la investigación del incidente, señala el regulador.

No obstante, la CNMC recalca que los hechos objeto de estos procedimientos «no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas», dado que, explica, el incidente respondió a un origen multifactorial.

El propio regulador subraya que la incoación de estos expedientes «no prejuzga el resultado final de la investigación» y añade que los procedimientos tendrán una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción.

En todo caso, los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas, indica la CNMC.

De los 15 nuevos expedientes, 11 son para Endesa Generación

De las quince nuevas incoaciones, once se dirigen a Endesa Generación, otro corresponde a la compañía Engie, otro a Total Energies y otro a ContourGlobal por la central térmica riojana de Arrúbal, mientras que el último de ellos se dirige a la asociación nuclear Ascó-Vandellos (de la que forman parte Endesa e Iberdrola).

Los veinte casos abiertos la semana pasada se repartían en cinco expedientes de Iberdrola Generación; otros cinco de Endesa Generación (que ahora suma dieciséis) y otros cinco expedientes en el caso de Naturgy, tres de ellos de Naturgy Ciclos Combinados y dos de Naturgy Generación.

Asimismo, se incluye un expediente abierto a Repsol Generación Eléctrica; dos expedientes a la asociación nuclear Ascó-Vandellos (de la que forman parte Endesa e Iberdrola y que ahora suma tres), y otro a Bahía de Bizkaia Electricidad (participado por la suiza Gunvor y el Ente Vasco de la Energía).

De todos los expedientes abiertos por la CNMC solo uno de ellos, el de Red Eléctrica, tiene la consideración de ‘muy grave’

A excepción del abierto a Ascó-Vandellos, todos los expedientes se incoan por una posible infracción del artículo 65.8 de la ley del sector eléctrico, como la práctica totalidad de los incoados la semana pasada a diversas empresas.

No obstante, el tramitado a la asociación nuclear Ascó-Vandellos se debe al artículo 65.34 de esa misma ley, por, según la CNMC, posibles «ofertas con valores anormales o desproporcionados para alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado».

En cualquier caso, estos quince procedimientos se abren para estudiar posibles infracciones «graves», mientras que se mantiene la única infracción «muy grave» al abierto la semana pasada a Red Eléctrica.