La CNMV admite inexactitudes en su informe sobre Grifols y acusa a Gotham de manipulación

El director general de Mercados Secundarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Javier Ruiz del Pozo, ha admitido inexactitudes en uno de sus informes sobre la farmacéutica Grifols, pero mantiene que la firma de análisis Gotham hizo filtraciones interesadas para manipular el mercado.

Ruiz ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional en la causa abierta el pasado mes de noviembre a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a Gotham City Research y su matriz General Industrial Partners (GIP) y a varios de sus directivos por supuestamente lanzar al mercado financiero información sesgada y engañosa sobre Grifols.

Según han explicado a Efe fuentes jurídicas, Ruiz ha reconocido que en uno de los informes razonados elaborados por el supervisor bursátil se confundieron algunos conceptos, que posteriormente se anotaron correctamente.

No obstante, en su declaración ante el juez instructor, José Luis Calama, ha reiterado que Gotham manipuló la cotización de las acciones de Grifols, lo que provocó una perjuicio millonario a los pequeños accionistas.

La CNMV publicó un informe sobre irregularidades contables de Grifols que constató incumplimientos de la normativa en los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Gotham, por su parte, hizo públicos en la red social X una serie de mensajes en los que aseguraba que las acciones de Grifols valían cero euros.

Al respecto, Ruiz del Pozo ha puesto el foco en esos mensajes de redes sociales, que son los que, antes de la apertura del mercado, provocaron fuertes caídas de la cotización de Grifols.