La Costa del Sol, de récord en récord

El año 2025 ha sido «extraordinario» para la Costa del Sol, que anota otro récord de turistas: 14.650.000, lo que supone 171.000 (+1,19 %) más que en 2024, con un crecimiento a un ritmo superior al doble de los ingresos, el 2,8 %, hasta los 21.811,7 millones de euros.

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha mostrado su satisfacción este jueves al presentar el balance turístico de 2025, ya que el destino «está teniendo cada vez un crecimiento más sostenible, de mayor calidad y de mayor rentabilidad».

La Costa del Sol, motor de empleo

El fruto de esta estrategia implementada «de la mano del sector» es, además del mencionado aumento de turistas e ingresos (13,006,2 millones de producción directa y 8.805,5 millones indirecta e inducida), un crecimiento del 10 % en el empleo, hasta los 152.162 ocupados, según la EPA.

También se incrementan la oferta reglada -incluidas las viviendas turísticas-, hasta las 701.994 plazas (+6.5 %); los pasajeros llegados al aeropuerto, que se calcula que serán 13,3 millones (+7,3 %) al cierre del ejercicio, y los cruceristas se disparan hasta los 625.447 (+32 %), tras la caída del 7,7 % experimentada en 2024, un movimiento que beneficia a provincias limítrofes como Sevilla, Córdoba o Granada.

Los descensos corresponden a los viajeros en alojamientos reglados (hoteles, apartamentos, campamentos y alojamientos rurales), que bajan un 1,1 % hasta los 7,9 millones y han generado 30 millones de pernoctaciones (-1,4 %), si bien este análisis no refleja toda la capacidad alojativa, puesto que excluye las viviendas turísticas, ha explicado Salado.

Menor ocupación pero más rentabilidad

El grado de ocupación hotelera por habitación también ha caído 1,08 puntos hasta situarse en el promedio del 75,4 %, si bien la estancia media sube ligeramente (0,09 días) hasta los 3,43 días y el RevPar, indicador de rentabilidad hotelero, crece un 7,21 % hasta los 108,2 euros, ha detallado.

A este respecto, ha incidido en la apuesta por primar la calidad frente a la cantidad de turistas y ha indicado que el aumento de plazas alojativas en el destino tiene como consecuencia «normal» una bajada de la ocupación de los hoteles, pero en 2025 «es más rentable su actividad».

Además, ha recordado que actualmente la mayoría de establecimientos están abiertos todo el año, a diferencia de épocas pasadas cuando cerraban en invierno, lo que permite plantillas más estables, y sigue habiendo interés de inversores para abrir nuevos hoteles, indicador de que hay negocio.

Turismo Costa del Sol ve el futuro con optimismo pese a la incertidumbre

En cuanto a las perspectivas para 2026, el presidente de Turismo Costa del Sol ha dicho que afrontan «con mucho optimismo» el primer cuatrimestre del año, periodo para el que las aerolíneas han ofertado 4.402.026 asientos a Málaga, un 6,2 % más que entre enero y abril de 2024.

Por países, destacan seis mercados que representan cerca del 60 % de la oferta de plazas al aeropuerto de Málaga: Reino Unido (21,9 %), Alemania (6,9 %), Países Bajos (6,1 %), Italia (4,9 %) y Francia (4,6 %).

En el caso del Reino Unido, Salado ha pedido «prestar atención» al servicio de entrada y control de pasaportes y que se incremente la plantilla de policías para evitar colas en momentos puntuales en el acceso de los viajeros que no pertenecen a territorio Schengen, ya que perjudican la imagen de la Costa del Sol.

Oferta «insuperable» y seguridad

«Tenemos una oferta insuperable que nos hace seguir siendo fuertes frente a nuestros principales competidores», ha subrayado, al tiempo que ha hecho hincapié en la seguridad, que es «fundamental» para elegir un destino turístico.

Pese a que 2026 se presenta como un año «esperanzador» para la Costa del Sol, ha pedido no confiarse porque persiste la situación de incertidumbre internacional y la inflación, que influyen en la decisión sobre las vacaciones.

En la hoja de ruta de Turismo Costa del Sol para este año se incluyen acciones promocionales específicas en Estados Unidos, Canadá y Asia, para captar turistas con alto poder adquisitivo.

En cuanto a la conectividad, la entidad está «a la expectativa» de un posible vuelo desde Shanghái (China), «si la compañía ya decide por fin de que sea Sevilla o Málaga» y trabaja para captar un vuelo desde Atlanta o Miami (EEUU), así como una ampliación de frecuencias o periodo de funcionamiento del vuelo que United opera en la temporada de verano entre Málaga y Nueva York.