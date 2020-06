La hostelería ve al fútbol como ‘una ayuda’ en una situación en la que pueden cerrar 40.000 bares

El retorno del fútbol profesional tras casi tres meses de parón por el coronavirus es “una ayuda” para el sector de la hostelería, inmerso en una situación “dramática” en el que se calcula que cerrarán 40.000 establecimientos, según el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Yzuel.

Una ayuda ante un verano que los hosteleros creen que será “malo” por la incertidumbre sobre la llegada del turismo, un aspecto esencial para un sector que se queja de que el apoyo de las autoridades ha sido “insuficiente” y de que las operadoras de televisión que cobran las suscripciones televisivas con las que los bares ofrecen el balompié “no se han portado muy bien”.

– Pregunta (P): ¿Qué ha supuesto para el sector de la hostelería estos casi tres meses de confinamiento?

– Respuesta (R): El sector está en una situación dramática. Hemos vivido una situación desconocida, cerrar toda una actividad económica como bares y restaurantes, muchos de ellos aún sin abrir o que van a abrir después de tres meses. Es verdad que se está en fase de reapertura, vemos con alegría que haya terrazas montadas. Pero la realidad es que desconocemos cómo va a responder el mercado.

Yo soy híper positivo, pero estamos dando el mensaje de que lo peor está por llegar. Un montón de empresas van a abrir a pérdidas y van a tener que tomar la decisión de cómo continuar, si hacer de nuevo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), no sabemos cómo serán las prórrogas… De todo lo que hemos pedido a la administración no tenemos nada resuelto, lo que se ha trabajado es muy insuficiente.

– P: ¿Tienen una estimación de lo que han supuesto estos meses en cuanto a la pérdida de facturación?

– R: No, todavía no. Es verdad que hay establecimientos que han cerrado. Cuando entramos en esta situación de cierre tan extremo, hay un porcentaje inevitable del número de establecimientos -en España hay unos 315.000, solo de restauración son 270.000- con mala salud, ese segmento de alto riesgo son los que iban mal, que no tenían rentabilidad.

De estos calculamos que mínimo el 15 % de los establecimientos van a cerrar, lo que supone unos 40.000. Hemos reclamado unas ayudas que no están llegando. No hay certidumbres, no hay financiación, no se ha resuelto nada con los alquileres. Vivimos una situación provocada por la estrategia del Gobierno de no dar ningún tipo de certidumbre.

– P: En este contexto, el retorno de LaLiga, ¿puede ser un impulso para el sector?

– R: Retomar LaLiga tiene un doble efecto: habrá gente que volverá a su establecimiento de referencia a ver el fútbol, a quedar con sus amigos, tomar esas cervezas y raciones que acompañan a los partidos… Nos acerca a la normalidad.

Y generalmente no suele haber terrazas cuando se juega LaLiga, porque suele acabar en mayo, cuando empieza la temporada de terrazas. Ahora empieza, tenemos un mes por delante y la Liga de Campeones sería a continuación. Yo creo que solo puede ayudar, en todos los sentidos, que haya fútbol da alegría, da un toque de normalidad, va a quitarle el miedo a muchos.

Aunque a esto le sumas las distancias, los aforos, los bares que no sabían si abrir o no por las fases… Va a haber cierta confusión, en donde se permita sacar los televisores o que se puedan ver desde las terrazas será positivo, pero no es tan fácil, hay ayuntamientos que lo impiden. Cada uno lo intentará resolver de alguna manera, pero yo lo veo positivo.

– P: En estas primeras semanas de aperturas, ¿qué está pudiendo más, las ganas de ir a la terraza o el miedo al contagio?

– R: Las terrazas todas han funcionado bastante bien, otra cosa es las limitaciones que han impedido que muchas abrieran. La semana pasada acabamos con un 50 % de los establecimientos abiertos, aún queda una masa importante por abrir.

– P: ¿Cómo será este verano para los bares, con fútbol pero con previsiblemente menos turismo?

– R: El verano va a ser muy complicado, para muchas zonas híper complicado. En el turismo seguimos a remolque de todos los países de Europa, que han abierto fronteras, tienen soluciones. Aquí no sabemos, no tenemos planes, la ministra se tuvo que desdecir tras anunciar la apertura de fronteras. EFE