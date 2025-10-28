Joseph Oughourlian, es presidente de Prisa al controlar el grupo de medios de comunicación con su fondo de inversión Amber Capital.

Las pérdidas de Prisa se disparan

El Grupo Prisa ha perdido 48 millones de euros de enero a septiembre, un 28 % más que en el mismo periodo del año pasado después del impacto de un laudo arbitral favorable que tuvo lugar en 2024 por 10 millones como consecuencia de la venta fallida del negocio de Media Capital a Cofina.

La facturación de Prisa, el grupo controlado por el fondo Amber Capital de Joseph Oughourlian, que al mismo tiempo es presidente de la sociedad propietaria de El País, la Cadena Ser, Cinco Días o AS, entre otros medios, así como de la editorial Santillana, disminuyó un 4 % en estos nueve meses y se quedaron en 609 millones, según los datos que ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado se ha visto afectado en este periodo, además de por el laudo arbitral de la Corte de Arbitraje de la Cámara Portuguesa de Comercio e Industria que condenó a Confina, por la caída de facturación en Prisa Media de un 1 %, hasta los 305 millones, y los de Santillana, un 4 % hasta los 305 millones.

Los ingresos por publicidad crecieron un 1 % en Prisa Media de enero a septiembre con respecto a 2024 y los ingresos por suscripciones del país crecieron un 17 %.

Prisa aumenta sus pérdidas al tercer trimestre del año, mientras cae su facturación

En cuanto a la deuda financiera neta, se situó, a fecha de septiembre, en 774 millones, un 7 % menos que el año pasado.

En este periodo, se han registrado menores gastos por intereses por la caída del euribor y el impacto contable positivo de la nueva refinanciación firmada en el segundo trimestre de 2025.

Respecto a la evolución de la generación de caja, esta alcanza los 20,7 millones, tras crecer en 11 millones.

El grupo ha destacado en nota de prensa la tendencia de clara mejora operativa y favorable del grupo, teniendo en cuenta que los ingresos y el ebitda hubieran aumentado en el caso de que el cambio de moneda fuera constante y sin considerar el efecto extraordinario de la operación de Confina.