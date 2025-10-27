Londres cancela la autovía cerca de Stonehenge adjudicada a FCC

El Gobierno británico ha cancelado un proyecto para la construcción de una autovía cerca del complejo megalítico de Stonehenge, en el sur de Inglaterra, adjudicado en su día al grupo español FCC, controlado por el magnate mexicano Carlos Slim, debido a limitaciones financieras, y ahora busca retirar formalmente el permiso de planificación.

El Ministerio de Transporte británico ha comunicado que buscará revocar el permito de planificación para la construcción de la autovía entre Amesbury y Berwick Down, más conocido como puente de Stonehenge, tras la decisión de cancelar el proyecto de FCC.

El plan obtuvo la autorización en 2023, pero el gobierno actual ha decidido no seguir adelante por razones financieras, pero en el proyecto se habían invertido 179,2 millones de libras (unos 208 millones de euros), por lo que si se revoca el permiso de planificación, los promotores podrían solicitar una compensación.

El anterior gobierno conservador había autorizado el proyecto porque facilitaría el tráfico en torno a Stonehenge.

En un comunicado colgado en su página web, el Ministerio de Transporte ha indicado que «circunstancias excepcionales» hacen «apropiado» presentar la revocación del permiso de planificación.

«Dado el complejo panorama financiero que heredamos, tuvimos que tomar decisiones difíciles sobre varios proyectos viales, ya que no contaban con financiación o eran inasequibles», agregó.

«Seguimos comprometidos con la inversión en proyectos que beneficien al contribuyente e impulsen el crecimiento», indicó.