La respuesta del ministro Óscar Puente, a la petición de dimisión por parte de la AVDA fue que él "no había soldado el raíl".

Los aeronáuticos critican a Puente por excluirles en la investigación de accidentes

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) se ha unido a la protesta que ya hizo la semana pasada el Colegio de Pilotos por las manifestaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que mostró su preferencia por que la Autoridad Independientes de Investigación de Accidentes la presida una persona ligada al ámbito ferroviario.

En una nota, el órgano de representación de los ingenieros aeronáuticos considera que cualquier manifestación pública de este tipo se puede entender como un cuestionamiento de la designación o de la futura actuación de la Autoridad y puede incidir negativamente en la percepción de su independencia, esencial para el desempeño de sus funciones y para la confianza de la ciudadanía en sus conclusiones.

Aunque la futura Autoridad de Investigación tiene tres ámbitos -marítimo, aéreo y terrestre-, el ministro de Transportes afirmó la semana pasada que sus preferencias pasan por que la presida «alguien del sector ferroviario”.

El Colegio de Aeronáuticos explica que la autoridad se creó para garantizar la investigación técnica de accidentes en los distintos modos de transporte bajo los principios de independencia, rigor y objetividad y se alinea con el marco normativo internacional y europeo, que exige organismos funcionalmente autónomos y ajenos a cualquier tipo de injerencia.

La investigación de accidentes en el ámbito de la aviación civil es una actividad altamente especializada

Destacan, además, que la investigación de accidentes en el ámbito de la aviación civil es una actividad altamente especializada, sustentada en estándares internacionales consolidados, con lo que la experiencia acumulada demuestra que la independencia, tanto efectiva como percibida, es un requisito indispensable para garantizar la credibilidad de los informes técnicos y la eficacia de sus recomendaciones.

Por ello, el proceso de selección de la presidencia de la Autoridad Administrativa Independiente de Investigación de Accidentes, «debe desarrollarse con pleno respeto a los principios de objetividad, transparencia y concurrencia, valorando de manera equitativa a todos los candidatos presentados, sin exclusiones previas que pudieran desvirtuar la finalidad del mismo».

El COIAE subraya que el fortalecimiento de la seguridad en el transporte requiere instituciones sólidas, técnicamente solventes y plenamente independientes, cuya actuación debe desarrollarse al margen de cualquier consideración ajena a su misión.

El Colegio Oficial de Pilotos consideró «desafortunadas» las palabras de Puente

La semana pasada el Colegio Oficial de Pilotos consideró «desafortunadas» las palabras de Puente, una «injerencia» que pone en entredicho el proceso de elección de la presidencia y la independencia de la nueva autoridad, además de criticar que se descarten de antemano los candidatos de los medios marítimo y aéreo.

Afirmó también que la creación de la Autoridad no debe vincularse a las investigaciones en curso, como el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), sino que debe ser una oportunidad para que la investigación de accidentes en los tres medios de transporte se configure «como política de Estado, con transparencia e independencia».

Puente admitió que la designación del presidente de esta institución va con cierto retraso, y anunció una prórroga en el plazo de dos meses que establece el Real Decreto del 25 de febrero de este año por el que se aprobó el Estatuto orgánico de esta institución.