Los ingresos por servicio de Másmóvil han crecido de enero a septiembre un 20 % con respecto al mismo periodo del año pasado, al alcanzar los 1.271 millones de euros, ha anunciado este lunes la compañía, que no ha desvelado ni ingresos totales, ni tampoco su beneficio neto, a lo que ya no está obligado trimestralmente al no ser una empresa cotizada.

Después de ser adquirida por los fondos KKR, Cinven y Providence, Grupo Másmóvil ha dado a conocer los primeros resultados de la compañía -de enero a septiembre- pocos días después de que sus acciones hayan sido excluidas de la bolsa.

Durante los 9 primeros meses del año, Másmóvil ha alcanzado un ebitda de 428 millones de euros, un 27 % más que en el mismo periodo del año pasado. En el tercer trimestre, el ebitda ha alcanzado los 152 millones de euros, un 27 % más que el mismo periodo del año pasado, según una nota de prensa de la compañía.

En el tercer trimestre, los ingresos alcanzaron los 454 millones de euros, con un incremento del 23 % del mismo periodo del año anterior.

A cierre de los primeros 9 meses del año, Másmóvil contaba con 11,3 millones de líneas, un 31 % más que el año pasado.