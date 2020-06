Los toros, penalizados respecto a otros espectáculos culturales: con aforo superreducido, sin ayudas y sin fiestas patronales

Los festejos taurinos afrontan la nueva normalidad con confusión en los protocolos de seguridad, medidas más restrictivas que en otros espectáculos culturales en cuanto al aforo, ayudas económicas inexistentes para un sector que mueve cinco millones de espectadores anuales y fiestas patronales suspendidas o en pequeño formato.

“La situación que se avecina no es fácil de afrontar”, ha afirmado en una entrevista concedida a Efe el empresario taurino Manuel Martínez Azcarate de la Casa Chopera, una de la empresas líder en la organización de festejos taurinos.

Una media de 60 festejos mayores y menores, con 400.000 asistentes al año, más de 1.200 empleos eventuales directos y más de 4.000 indirectos, son las cifras que mueve el grupo Baillères – Martínez Flamarique (BMF), quinta generación de la familia conocida con el apodo de Chopera, que gestiona las plazas de Bilbao, San Sebastián, Logroño, Palencia, Salamanca y Almería, y organiza una feria en Francia, además de numerosos festejos en México.

“Todo nos hace pensar que es difícil que este año se vaya a poder organizar algo”, ha explicado este empresario taurino que trata de ser optimista en un panorama que pinta desolador, con la cancelación de más de 300 festejos en España, entre ellos la Semana Grande de San Sebastián, las Corridas Generales de Bilbao y las fiestas de la Virgen del Mar de Almería.

La cancelación de las fiestas patronales está arrastrando a los festejos taurinos, porque “si no hay fiesta en la calle, no tiene mucho sentido que haya fiesta en la plaza”, explica. Y es evidente que todas las fiestas se van modificar en cuanto a su magnitud, -si no se suspenden-, con la organización de eventos más pequeños y controlados para garantizar la seguridad sanitaria de las personas.

Además el sector taurino se enfrenta a la imprecisión de las informaciones que les ofrecen Gobierno y Comunidades autónomos para la desescalada.

Como explica Manuel Chopera, lo último que hay sobre la mesa es la posibilidad de celebrar festejos taurinos a partir de la Fase 3 pero con una limitación del aforo que asegure 9 metros cuadrados por espectador, lo que dejaría en 550 personas el aforo de plazas como la de Bilbao que tiene capacidad para 15.000 personas o en 400 las de San Sebastián o Logroño que tienen 10.000 localidades.