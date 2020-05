Madrid, la única CCAA a la que Sánchez castiga totalmente con la fase 0

Madrid. la comunidad más crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez, donde el PSOE no gobierna ni en el ayuntamiento de la capital ni en la Comunidad, así como en la mayoría de los grandes municipios de la región, será la única comunidad española que seguirá totalmente en fase 0. Todas las demás han conseguido lo que pedían en la desescalada.

El Ministerio de Sanidad ha accedido a todos las peticiones de las CCAA, excepto las de Madrid. Catorce comunidades que concentran a 32 millones de personas, un 70 % de la población, han superado la fase 0 del plan de desescalada y pasarán el lunes a la fase 1 o incluso, en el caso de algunas islas, a las fase 2, salvo la totalidad de la Comunidad de Madrid, Barcelona en su área central, como pedía la Generalitat de Torra, y amplias zonas urbanas de Castilla y León, así como la totalidad de la Comunidad Valenciana, como solicitó su presidente el socialista Ximo Puig y Compromís, sus socios de Gobierno. La presidenta de Madrid asegura que el Gobierno no ha dado ningún motivo técnico para que Madrid no cambie de fase.

Según ha informado en rueda de prensa el director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón, el Ministerio de Sanidad ha rechazado por segunda vez que pase a la fase 1 de la desescalada, aunque podrá poner en marcha “algunas medidas” de alivio.

A diferencia de Madrid, toda la Comunidad Valenciana -presidida por el socialista Ximo Puig- pasa ahora a la fase 1 de desescalada, así como Castilla-La Mancha y toda Andalucía, mientras que las islas canarias de El Hierro, la Gomera y la Graciosa, y Formentera, en Baleares, pasan directamente a la fase 2.

La Comunidad de Madrid ya había solicitado pasar a la fase 1 el 11 de mayo, pero el Ministerio de Sanidad lo rechazó alegando la falta de mecanismos de detección precoz de la COVID-19 en la población, entre otras causas.

El Gobierno quiere arruinar a Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes al Gobierno central por “no dejar a Madrid pasar de fase” porque la región “ha cumplido” y “está preparada ,”mientras “se arruinan los comercios y cada semana se pierde entorno a 18.000 empleos”.

Así se ha pronunciado a través de Twitter la presidenta regional después de conocerse que el Ministerio de Sanidad ha rechazado por segunda vez que la Comunidad de Madrid pase a la fase 1 de la desescalada, tras una “discusión importante”, en palabras del ministro Illa.

“El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada. No hay explicación técnica”, ha aseverado Ayuso, quien ha añadido que la Comunidad de Madrid no es la región que “más porcentaje de contagio tiene”.