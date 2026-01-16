MasOrange primer operador que lleva el 5G al Metro de Madrid

MasOrange, el operador líder en España por número de clientes, ha iniciado el despliegue de su red 5G en el Metro de Madrid y se ha convertido en el primer operador que ofrece a sus usuarios el servicio móvil con esta tecnología en este transporte público. La estación de Sol es la primera donde MasOrange ya ofrece este servicio.

El nuevo 5G en el Metro de Madrid de MasOrange estará disponible en las próximas semanas también en las estaciones de Nuevos Ministerios, Moncloa, Plaza Castilla y Plaza España y permitirá a los clientes disfrutar de la mejor conectividad móvil, optimizando la experiencia digital de miles de viajeros diarios.

Durante el segundo trimestre de este año, MasOrange prevé que la cobertura 5G se extienda a toda la red de Metro de Madrid.

El nuevo servicio 5G en el Metro de Madrid estará disponible para los clientes de las marcas Orange, Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Jazztel y simyo, que disfrutarán de este servicio con una calidad premium para que sigan siendo los más satisfechos del mercado español.

Este hito forma parte de un proyecto multioperador liderado por Metrocall

Este hito forma parte de un proyecto multioperador liderado por Metrocall, operador neutro participado al 60% por Cellnex y 40% por Metro de Madrid y responsable de desplegar y gestionar la infraestructura de comunicaciones móviles en el suburbano madrileño.

Gracias a esta colaboración, los clientes de MasOrange podrán disfrutar de mayor capacidad de red, velocidades más altas de navegación y menor latencia, facilitando el uso de aplicaciones de vídeo en alta definición, mensajería en tiempo real, videollamadas y servicios en la nube durante sus desplazamientos.

“El lanzamiento de nuestros servicios 5G en el Metro de Madrid es una nueva demostración de nuestro compromiso por ofrecer a los clientes durante sus desplazamientos en transporte público las mejores redes con una experiencia óptima y continua. La combinación de infraestructura multioperador y nuestra red 5G nos permite incrementar la calidad de servicio en uno de los entornos más exigentes y utilizados de la ciudad”, dijo Miguel Santos, CTO de MasOrange.

Un despliegue diseñado para entornos de alta demanda

El nuevo servicio 5G de MasOrange se ofrece a través de una infraestructura compartida por todos los operadores que distribuye la señal en las zonas de tránsito de los viajeros (andén y áreas de estación), y sobre la que MasOrange diseña, instala, integra y optimiza el nuevo equipamiento 5G necesario para que sus usuarios puedan hacer uso de esta nueva tecnología, optimizando la conectividad en escenarios de alta afluencia y movilidad.

Este modelo garantiza la eficiencia operativa, reduciendo el impacto necesario para el despliegue en el Metro, y siendo respetuoso con el medio ambiente gracias al menor consumo de energía de la red 5G.

Los viajeros madrileños disfrutarán con MasOrange de:

– Velocidades superiores para navegación y streaming en alta definición.

– Menor latencia, que mejora la respuesta en aplicaciones colaborativas y juegos en la nube.

– Mayor capacidad en momentos de gran concentración de personas, con una experiencia más estable y predecible.

Tras la activación de Sol, MasOrange continuará la extensión progresiva de la cobertura 5G en otras estaciones clave del Metro de Madrid, reforzando su compromiso con una conectividad de calidad en los principales nodos de transporte de la capital.