MasOrange refuerza su red para optimizar la conectividad y la seguridad durante la visita del Papa

Con motivo de la histórica visita del Papa León XIV a España, que tendrá lugar entre los días 6 y 12 de junio, MasOrange ha desplegado un dispositivo técnico y humano sin precedentes para garantizar la conectividad más robusta, optimizar la experiencia de sus clientes, y reforzar además la seguridad en los actos multitudinarios que marcarán el viaje apostólico.

Entre las acciones que el operador líder en España por número de clientes desplegará en esos días, destaca, especialmente, la utilización de la conectividad avanzada de la tecnología 5G Advanced, con el fin de reforzar la seguridad durante las grandes concentraciones previstas.

Concretamente, en el marco de esta visita y soportado sobre esta tecnología, MasOrange llevará a cabo un piloto con el Ayuntamiento de Barcelona que incluirá funcionalidades de detección de drones y conteo de asistentes, poniendo estos datos a disposición de las autoridades a través de una plataforma en la nube con acceso en tiempo real.

Gracias a la capacidad Sensing que habilita 5G Advanced, el sistema analiza cómo objetos en movimiento (por ejemplo, los drones) alteran la propagación de la señal 5G y, mediante el uso de modelos de inteligencia artificial, es capaz de detectarlos, localizarlos y clasificarlos con precisión.

Este despliegue se apoyará en la instalación de sensores inteligentes, capaces de recopilar y procesar la información procedente de las reflexiones de la señal 5G para ofrecer estas capacidades de monitorización avanzada.

La red 5G Advanced de MasOrange, anticipo del futuro 6G, no solo mejora la conectividad, sino que además introduce nuevas capacidades, como el Sensing, contribuyendo así a garantizar un entorno más seguro y organizado en los actos oficiales con gran afluencia de público.

Un refuerzo de red excepcional de MasOrange a la altura de un evento histórico

El viaje del Pontífice comenzará en Madrid (6-9 de junio), continuará en Barcelona (9-11 junio) y finalizará en Las Palmas de Gran Canaria (11 junio) y Santa Cruz de Tenerife (12 de junio).

Con el fin de preparar su red para ofrecer el mejor servicio a sus clientes y asegurar una experiencia de conexión fluida para los cientos de miles de asistentes esperados en estas ubicaciones, la Compañía implementará mejoras específicas de cobertura 4G y 5G en todos los espacios clave de la agenda del Santo Padre, garantizando que los asistentes y los equipos de organización puedan comunicarse sin interrupciones.

En concreto, estas serán las actuaciones específicas previstas en cada ciudad:

Madrid: 6 unidades móviles adicionales y refuerzo de la conectividad con small cells.

Barcelona: 2 unidades móviles adicionales y refuerzo de la conectividad con small cells.

Las Palmas de Gran Canaria: refuerzos de cobertura y capacidad de red en el Estadio de Gran Canaria.

Santa Cruz de Tenerife: 1 unidad móvil adicional y ampliación de la red de fibra en el Puerto.

MasOrange complementará estas acciones proporcionando conexiones de móvil y fibra a los equipos de voluntariado que colaborarán durante la visita (como la donación de 14.000 eSIM 5G para el personal de organización en Madrid), asegurando así que cuenten con las mejores herramientas de comunicación para desempeñar su labor.

Imágenes de dos de las unidades móviles adicionales instaladas en Madrid con motivo de la visita papal

5G Fast Track: un extra de conexión en escenarios de máxima demanda

Además de este refuerzo general de la red, MasOrange, a través de su marca Orange, ofrece también la posibilidad de contratar adicionalmente 5G Fast Track. Este es el primer servicio en España diseñado para garantizar un extra de conexión en momentos de máxima concentración de personas en un espacio limitado, como los actos organizados con motivo de la próxima visita papal.

Orange ha desarrollado esta propuesta flexible, complementaria a la red habitual, para cubrir necesidades reales y muy concretas detectadas durante grandes eventos (festivales, conciertos, ferias…).

5G Fast Track aporta importantes beneficios a los clientes de la marca:

Tranquilidad en momentos críticos de alta densidad de personas en el mismo lugar, cuando más se necesita estar conectado.

Mayor estabilidad del servicio en entornos congestionados, reduciendo cortes y lentitud.

Experiencia de conectividad premium sin cambiar de tarifa ni contratar paquetes complejos.

Activable solo cuando el cliente lo necesita, de forma sencilla y sin permanencia.

Según ha destacado Miguel Santos, director de Tecnología (CTO) de MasOrange, “este despliegue, junto con iniciativas como 5G Fast Track, ponen de manifiesto la fortaleza de nuestra infraestructura para dar soporte a grandes eventos de interés público. En MasOrange garantizamos una red robusta, flexible y preparada para absorber la demanda de todos los actores implicados durante el viaje apostólico por España, a la vez que abrimos a nuestros clientes finales acceso a capacidades avanzadas propias de usos más especializados”.