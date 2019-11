Merlin cree que Podemos en el Gobierno supondrá ‘un coste de cotización’

El vicepresidente y consejero delegado del grupo inmobiliario Merlin Properties, Ismael Clemente, ha asegurado que no le preocupa la eventual entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, aunque ha reconocido que puede hacer que los inversores «se asusten» y que eso se refleje en su cotización.

PUBLICIDAD

«La gente se asusta y es como un bando de palomas, que si se asusta la primera se asustan todas las demás, pero no podemos evitarlo y si se produce un coste a nivel de cotización habrá que vivir con él», ha afirmado este jueves tras intervenir en el congreso del sector de oficinas Global Work in Place 2019.

A su juicio, el cambio de fiscalidad en las socimis que pactaron el PSOE y Unidas Podemos en el proyecto de Presupuestos para 2019 que no llegó a aprobarse podría incluso «poner límite a la superproliferación de socimis» que se ha producido en los últimos años.

En junio de 2019, Clemente no opinaba así. Tras pactar Sánchez e Iglesias en el proyecto de PGE 2019, que no vio la luz, un impuesto del 15% al beneficio no distribuido de esas sociedades inmobiliarias, mas el 25% del dividendo, aseguró que la fiscalidad vigente de las socimi convive con «cualquier tipo de gobierno con cierto nivel de coeficiente intelectual».

PUBLICIDAD

Añadió entonces, que en el caso de las socimis, «los impuestos se pagan en destino, no en origen» porque el regulador quiso hacerlo así para canalizar el ahorro privado, pero a cambio las socimis tienen unas obligaciones de distribución de dividendo, con lo cual finalmente lo que se genera acaba tributando».

El consejero delegado de la mayor socimi española se desdice de lo dicho en junio de 2019 y ahora se desmarca así del rechazo manifestado en su día por Asocimi, la asociación que defiende los intereses de estas compañías.

Las socimis (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria) están exentas del pago del Impuesto de Sociedades a cambio de una serie de obligaciones como el reparto de un dividendo del 80 % de los beneficios obtenidos por rentas de alquiler.

El acuerdo presupuestario entre el PSOE y Unidas Podemos suponía la introducción de 15 % de tributación en el 20 % de beneficio no distribuido, lo que tendría un «efecto cero» en Merlin, teniendo en cuenta que distribuye el 170 % de sus beneficios, ha recordado Clemente.

PUBLICIDAD

Tras sostener que su entendimiento con la administración pública «no depende del color político», sino de un «estilo de gestión», ha elogiado tanto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del PP, como al primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), como al ex diputado Alberto Moreno, uno de los responsables del programa económico de Unidas Podemos, Alberto Moreno.