Moeve impulsa el inicio de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION

Moeve estrena la primera temporada completa de su alianza con todo el fútbol español, impulsando el arranque de temporada como patrocinador oficial de LALIGA. LALIGA EA SPORTS comienza este viernes 15 de agosto su campeonato 2025/26 con el partido entre Girona FC y Rayo Vallecano, mientras que LALIGA HYPERMOTION vivirá su jornada inaugural con los duelos entre Burgos CF y Cultural y Deportiva Leonesa, y entre Real Valladolid CF y AD Ceuta FC.

Esta alianza forma parte del acuerdo global firmado entre la compañía Moeve, LALIGA y Liga F, mediante el cual la energética se ha posicionado como patrocinador oficial de todas sus competiciones profesionales: LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION, Liga F Moeve, LALIGA GENUINE Moeve y LALIGA FC FUTURES. Un acuerdo que convierte a la energética en la primera compañía en patrocinar a todas ellas, que se extenderá al menos hasta la temporada 2027/28.

Moeve y LALIGA encarnan valores compartidos

La colaboración entre Moeve y LALIGA encarna los valores compartidos de ambos proyectos bajo el lema “el futuro es mejor si jugamos todos”. A través del deporte profesional, la energética refleja su vocación de convertirse en un referente de la transición energética y refuerza su compromiso para construir un legado positivo, impulsando valores como el espíritu de superación, la diversidad, la inclusión y el trabajo en equipo como motores de transformación real. En este aspecto, los clubes que van a comenzar ahora su temporada oficial tendrán a su disposición la Oficina Técnica de Sostenibilidad Medioambiental de Moeve y LALIGA, que les ofrecerá asistencia técnica para llevar a cabo sus planes de descarbonización, eficiencia energética y movilidad sostenible.

La temporada 2025/26 podrá seguirse en España a través de los broadcasters oficiales de la competición, con presencia también en redes sociales y plataformas digitales. LALIGA EA SPORTS constará de 38 jornadas, tres intersemanales, cinco parones FIFA y una pausa navideña. En el caso de LALIGA HYPERMOTION, a la fase regular, que concluirá el 31 de mayo, le seguirá un play-off de ascenso que se celebrará entre el 7 y el 21 de junio.