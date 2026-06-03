Murtra, presidente de Telefónica: Europa tiene una ‘debilidad de autonomía gigantesca’

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha advertido este miércoles de que Europa tiene «vulnerabilidades peligrosas y reales» y una «debilidad de autonomía gigantesca» frente a potencias mundiales como Estados Unidos y China.

Así lo ha dicho durante la tercera jornada de la Reunió Cercle d’Economia 2026, en una mesa redonda junto al responsable científico de la firma de defensa Helsing, Antoine Bordes.

«No somos capaces de regular las empresas americanas desde Europa, solo hay que mirar las negociaciones entre Estados Unidos y la UE para regular a las grandes tecnológicas. Nuestra debilidad de autonomía es gigante», ha afirmado Murtra.

El presidente de Telefónica ha lamentado que la brecha de inversión entre el desarrollo tecnológico europeo y el de Estados Unidos se ha hecho mayor en los últimos 25 años y ha afirmado que el principal esfuerzo que tiene que hacer la Unión Europea (UE) es el de apoyar la escalabilidad de las nuevas empresas en materia de IA.

«El único activo interesante a nivel europeo son las empresas de telecomunicaciones», señala Marc Murtra

«Si nosotros queremos desarrollar la economía europea hemos de desarrollar escala», ha añadido el directivo, a la vez que ha asegurado que «el único activo interesante a nivel europeo son las empresas de telecomunicaciones».

Para conseguir esa escala, Murtra ha defendido la colaboración público-privada y una «acción concertada a nivel europeo desde la UE y con los estados miembros» para llegar a «tener una autonomía estratégica en la IA» y en otros ámbitos, por lo que también ha pedido una simplificación de la regulación europea.

El presidente de Telefónica ha asegurado que ya hay avances en una mayor simplificación de la burocracia europea y ha insistido en ese camino para generar tecnología que además represente valores europeos que diferencian a la UE.

Por su parte, el responsable científico de la firma de defensa Helsing, Antoine Bordes, ha afirmado que Europa tiene que actuar con celeridad para poder adaptarse a la nueva tecnología militar, y, aunque ha reconocido que la burocracia es necesaria, ha hecho énfasis en que hay que tomar más riesgos e invertir en nuevos actores para reforzar la autonomía europea en defensa.