Naturgy sube en bolsa tras ganar un 5,9% más en el primer semestre del año

La multinacional energética Naturgy sube en bolsa tras ganar 1.215 millones de euros hasta junio, un 5,9 % más que en el mismo período de 2025, y ha elevado sus previsiones de ganancias para este año por encima de los 2.100 millones, lo que supondría un nuevo récord para la compañía, que el año pasado tuvo un beneficio histórico de 2.023 millones.

Según ha comunicado este miércoles a la CNMV, el supervisor bursátil español, de enero a junio su beneficio bruto de explotación o ebitda alcanzó los 2.975 millones, un 4,5 % más que en el mismo período de 2025, beneficiada por la «fortaleza» de su modelo de negocio integrado y la disciplina en la gestión operativa y financiera, explica la compañía.

De enero a junio Naturgy logró unos ingresos de 10.097 millones de euros, un 1,4 % superiores a los de la primera mitad de 2025, en un contexto de precios altos de petróleo y gas por el conflicto en Oriente Medio.

Naturgy eleva sus previsiones de beneficio un 10 %

Si a principios de año Naturgy preveía cerrar este 2026 con unos beneficios superiores a los 1.900 millones de euros, este miércoles ha elevado estas estimaciones «por encima de los 2.100 millones», lo que supone un 10 % más.

Asimismo, ahora estima que su ebitda se situará por encima de los 5.500 millones, un 5 % más de lo previsto, y apunta que espera acabar el ejercicio con una deuda neta en el entorno de los 13.000 millones de euros.

Primer dividendo, el 29 de julio

A la vista de los resultados conseguidos, el consejo de Administración ha aprobado el pago de un primer dividendo a cuenta del ejercicio 2026 de 0,6 euros por acción, que se abonará el próximo 29 de julio.

En cuanto a la deuda neta, se situó en 11.745 millones de euros al cierre del primer semestre, un 4,6 % menos que los 12.317 millones registrados al cierre de 2025.

Naturgy ha explicado que la reducción de la deuda estuvo respaldada por la fuerte generación de caja del grupo durante el periodo y precisa que la ratio de deuda neta sobre ebitda se situó en 2,2 veces.

Nueva etapa de crecimiento

En este punto, la multinacional destaca que esa ratio de deuda «le otorga una importante capacidad para acometer nuevas oportunidades de crecimiento, manteniendo la disciplina que caracteriza a la compañía».

«La compañía encara ahora una nueva etapa de crecimiento con una estructura financiera muy sólida y una elevada capacidad para aprovechar oportunidades que aporten valor de forma selectiva y sostenida», subraya Naturgy en un comunicado.

«La compañía afronta una nueva etapa con un balance sólido, una nueva estructura accionarial y una estrategia centrada en la disciplina financiera y la creación de valor sostenible. La evolución de los precios internacionales del gas anticipa un invierno complejo ante el que la compañía trabaja para garantizar su compromiso con la seguridad de suministro», afirma el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés.

El negocio de redes crece un 13 %

En cuanto a la evolución del negocio hasta junio, el de redes de distribución aportó 1.514 millones al ebitda, un 13,2 % más.

Por otro lado, en este sentido, la compañía resalta que este negocio resulta un «contribuidor estable y resiliente a los resultados del grupo».

«En España, el desempeño de la distribución de electricidad se vio respaldado por una mayor base de activos remunerada y el marco de remuneración aplicable al periodo regulatorio 2026-31, así como por ajustes no recurrentes de años anteriores», sostiene.

Naturgy cree que el marco de remuneración que se plantea para el período 2027-2032 para las redes de gas «refuerza el papel estratégico» de dichas redes.

En cuanto al negocio de mercados de la energía, aportó 1.490 millones al ebitda, un 2,4 % menos, debido a «un entorno más desafiante en el negocio de comercialización en España», así como por el impacto negativo «de la valoración a precios de mercado de los PPAs en Australia».

Las inversiones alcanzan los 844 millones

Por otra parte, Naturgy invirtió 844 millones de euros, un 5,9 % menos, durante el primer semestre, destinados principalmente al desarrollo de las redes de distribución y de proyectos de generación renovable.

La capacidad renovable instalada alcanzó los 8,4 gigavatios (GW), con cerca de 1,3 GW actualmente en construcción.

La compañía ha explicado que prevé poner en operación 629 megavatios (MW) durante la segunda mitad del año.

Tras la autoopa llevada a cabo en 2025 y la salida de los fondos GIP y CVC, Naturgy presenta un nivel de ‘free float’ del 46 %, el más alto de su historia.

Naturgy sube en bolsa

En la primera media hora de sesión, los títulos de Naturgy son lo que más suben del selectivo español, IBEX 35, con el 2,75 %, por lo que sus títulos se encuentran cerca de los 30 euros.

En lo que va de año, el valor sube en bolsa un 15,37 %.

A esta hora, el selectivo español, el único mercado de Europa en negativo, mantiene sus caídas de la apertura y se deja el 0,31 %, aunque ha logrado recuperar el nivel de los 19.300 puntos, que llegó a perder en los primeros compases de sesión.

El analista de Renta4, Ángel Pérez Llamazares, ha destacado que los resultados de Naturgy del primer semestre han superado las previsiones, a lo que se suma que han elevado las guías para final de año previendo elevar sus previsiones de ganancias por encima de los 2.100 millones de euros.

Por ello, desde Renta4, se ‘sobrepondera’ el valor, y se sitúa el precio objetivo en los 30 euros.

En este mismo sentido, la analista de Bankinter Aránzazu Bueno, ha destacado también los «sólidos» resultados presentados por la compañía que han batido las estimaciones del consenso, al tiempo que también ha subrayado la revisión al alza de las guías.

Bankinter apuesta por la ‘compra’ del valor, y en este caso sitúa el precio objetivo de la acción ligeramente por debajo de los 30 euros, en 29,80.