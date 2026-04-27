Nissan se suma a la ola de EREs en España

Nissan ha comunicado este lunes a los sindicatos que tiene planes para presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en tres centros de Barcelona, en los que trabajan un total de 569 personas, según han indicado a EFE fuentes sindicales. El fabricante japonés se suma así a la larga lista de ERE en España. Solo en las últimas semanas empresas como Tubos Reunidos, Capgemini, Nestlé España, Inetum, Glovo, Mediapro, limak… y muchos de ellos afectan directamente a Cataluña

La empresa ha trasladado esa intención a los representantes sindicales durante una reunión de mediación este lunes con el departamento de Treball de la Generalitat que había quedado convocada para abordar una huelga prevista mañana, según esas fuentes.

El ERE afecta a los centros de Barcelona, en los que trabajan un total de 569 personas

Nissan no ha ofrecido más información sobre las posibles afectaciones a los sindicatos, que señalan que la mesa de negociación sobre el ERE deberá estar constituida el próximo 6 de mayo.

Los posibles afectados son los empleados del centro técnico de la Zona Franca de Barcelona, donde trabajan 383 personas; el centro de recambios de el Prat de Llobregat (Barcelona), con 122 empleados, y el centro de áreas flexibles, también en El Prat, con 64 trabajadores.

La empresa alega causas organizativas y productivas para plantear un despido colectivo cuyo alcance todavía no se ha detallado, subrayan las fuentes sindicales.

Pérdidas de 3.600 millones en su año fiscal 2025

El fabricante japonés de vehículos Nissan anunció en febrero que prevé unas pérdidas netas de 650.000 millones de yenes (unos 3.600 millones de euros al cambio actual) en el ejercicio fiscal 2025, que cerró a finales de marzo, por el impacto de los costes de reestructuración.

La tercera mayor firma automotriz japonesa dio a conocer este pronóstico al tiempo que presentó su informe de resultados de los primeros nueve meses, que abarca de abril a diciembre de 2025, período en el que registró unas pérdidas netas de 250.200 millones de yenes (1.400 millones de euros) y unas pérdidas operativas de 10.100 millones de yenes (55,6 millones de euros).