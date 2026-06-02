Por cinco diputados de 350, cada vez que Pradales visita la Moncloa se lleva el bolsillo lleno de nuevos traspasos. Y así será en el futuro, porque Sánchez no quiere irse de la Moncloa, señala el PNV.

Puente facilitará a Talgo, en manos del Gobierno vasco, el pago de la multa de 116 millones a Renfe

El presidente del fabricante ferroviario Talgo, José Ignacio Jainaga, ha anunciado este martes que en las próximas semanas la empresa cerrará un acuerdo con Renfe sobre las entregas de los trenes Avril, cuyo retraso llevó al operador ferroviario a imponerle una multa de 116,6 millones de euros. Esa multa se la impuso Renfe, que depende del Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, a Talgo cuando la compañía ferroviaria negociaba su venta con otros inversores ajenos al Gobierno vasco, que finalmente se hizo con el control del fabricante de trenes español con poco más del 29% del capital y sin necesidad de lanza una opa para todos los accionistas minoritarios.

El Gobierno de Sánchez apoya el control de Talgo por parte del PNV, primero con la Sepi y ahora facilitando la multa de más de 116 millones de Renfe

Jainaga ha anunciado este acuerdo durante su intervención en la Junta General de Accionistas celebrada hoy en Vitoria, la primera ordinaria desde que el Gobierno vasco se hizo con el control de la compañía. De hecho, el ejecutivo de PNV-PSOE controla, con la BBK, Finkatuz y Caja Vital el 19,5%, mientras que José Antonio Jainaga, el presidente de Sidenor que se supone que es el empresario que lidera el nuevo proyecto solo tiene, el 7,8%, el mismo porcentaje que tiene la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que depende del Ministerio de Hacienda y que fue clave para que los nacionalistas vascos con aspiraciones independentistas se hicieran con el control del fabticante español de trenes. Y ahora llega el perdón a Talgo de Renfe, otra empresa pública.

El presidente ha afirmado que el acuerdo que se firmará con Renfe «dejará totalmente despejada cualquier incertidumbre financiera». Talgo recibirá nuevos ingresos procedentes de los pagos que el operador retuvo por los retrasos en la entrega de los trenes Avril, por la que además le sancionó con 116,6 millones.

Talgo, que perdió el año pasado 100 millones, dispone ahora de una cartera de pedidos «en máximos» por valor de 6.400 millones y tras el verano presentará el plan estratégico, con el que prevé duplicar su capacidad productiva en 2028.