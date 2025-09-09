Desde su salida a Bolsa en mayo de 2024, Puig ha generado unas fuertes pérdidas a los accionistas que acudieron a la OPV. La acción se colocó en el mercado a 24,50 euros y hoy ha cerrado a 15,90, 8,6 euros menos, el 35% caída.

Puig sube el beneficio en un 78,8%, aunque las ventas solo lo hacen en un 5,9%

La firma de fragancias y cosmética Puig ganó 275 millones de euros en el primer semestre de este año, un 78,8 % más que un año antes, pero con unas ventas con un crecimiento muy inferior al del resultado: solo un 5,9 %, hasta llegar a los 2.299 millones.

La multinacional ha divulgado este martes sus resultados financieros completos hasta junio, después de que el pasado julio lo hiciera sólo parcialmente.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Puig detalla que el resultado operativo se elevó hasta los 332,3 millones, un 6,2 % más, y el margen bruto de explotación se situó en 1.742 millones, un 5,8 % más.

La compañía ha destacado que el crecimiento de los ingresos netos se enmarca en la trayectoria de años anteriores, aunque «a un ritmo más moderado, en línea con las tendencias del sector global de la belleza».