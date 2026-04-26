Ángel Simón, exconsejero delegado de Criteria Caixa, donde solo estuvo en el cargo 15 meses, ha sido el elegido por la Sepi para tener bajo control a la tecnológica Indra.

¿Qué va a pasar con Indra y EM&E? La gran pregunta para el primer consejo ordinario de Simón

El presidente de Indra, Ángel Simón, afronta este martes su primer consejo de administración tras elegirlo la Sepi por una ajustada mayoría, en un contexto marcado por la incógnita sobre la operación con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) y la reconfiguración de este órgano de gobierno.

Angel Simón afrontará un consejo de administración en el que se prevé que se analicen los resultados del primer trimestre del año, que tiene previsto presentar la compañía -en la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene un 28 %- el próximo 30 de abril, según han informado a EFE fuentes conocedoras del asunto.

El orden del día de esta sesión está calificado de secreto y no ha trascendido.

Este consejo marca el arranque de la etapa de Ángel Simón en Indra, en un contexto en el que no tiene funciones ejecutivas, que recaen en el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, a diferencia de su antecesor, Ángel Escribano.

El consejo de administración de Indra está compuesto por 15 consejeros en la actualidad, siete de ellos independientes, tras no completarse en la última junta ordinaria de accionistas uno de los nombramientos previstos por una incompatibilidad que tenía uno de los candidatos elegidos para el cargo.

La Junta de Accionistas de este año está pendiente de su convocatoria, y aunque inicialmente estaba fijada en el calendario del inversor para el 24 de junio, esta fecha ha quedado retirada del mismo.

Primer consejo ordinario de Indra tras la dimisión de Escribano

Este consejo es el primero de carácter ordinario que se celebra después de la salida de Ángel Escribano, que dimitió el día de Miércoles Santo, después de que la SEPI reclamara a Indra que resolviera el «conflicto de interés» que existía con la operación que la tecnológica española analizaba con EM&E, una empresa del anterior presidente y de su hermano, Javier, consejero dominical de la compañía, que se mantiene en el puesto.

Los Escribano decidieron resolver este «conflicto de interés», como pedía la SEPI, inicialmente renunciando a la operación que se negociaba con Indra, aunque finalmente Ángel Escribano decidió dimitir.

Tras esta dimisión sobrevuela la incógnita sobre si se retomará o no la operación analizada.

Además, está en el aire si EM&E, propietaria del 14 % de Indra, reclama un segundo consejero en el Consejo de Administración tal como le correspondería, un asunto que no ha quedado desvelado por la empresa a EFE.

El mercado vigila especialmente ahora la capacidad industrial de Indra y de atender a los compromisos adquiridos.

«Lo más relevante» es si Indra dispondrá de capacidad industrial suficiente para afrontar los compromisos adquiridos en el área de defensa, ya que ha firmado contratos pero ahora tiene que realizar las entregas de material comprometidas, ha explicado a EFE Antonio Castelo, analista de iBroker.

Ángel Simón ya estuvo en otro consejo

No es la primera vez que Ángel Simón está presente en un consejo de Indra, ya que sí acudió al que se convocó después de la dimisión de Ángel Escribano, según ha podido saber EFE por fuentes conocedoras.

Según ha publicado La Vanguardia, de forma previa al Consejo, Ángel Simón ha citado a todos los consejeros por separado para reunirse cara a cara e ir definiendo la estrategia de la compañía.

Su intención es escuchar y conocer cuáles son las líneas maestras de los integrantes del órgano de gobierno de Indra de cara a esta sesión del martes.

«Hay consejeros que apuestan por explorar el crecimiento inorgánico a través de la adquisición de otras compañías. Otros apuestan por identificar tecnologías clave en las que Indra puede aportar un valor añadido y competir por contratos en la UE y en otros países de la OTAN. El debate está abierto», apunta este medio.

El nuevo presidente tiene el foco además en la segunda parte del plan estratégico «Leading the future» (liderando el futuro) que estaba previsto para esta primera mitad del año pero que finalmente se ha pospuesto para octubre.

Hace unos días, Ángel Simón y José Vicente de los Mozos reunieron a toda la plantilla para explicarles la estrategia en la compañía.