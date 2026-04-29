El mayor mérito de Beatriz Corredor para presidir Redeia, matriz de Red Eléctrica, es haber sido ministra de Vivienda con Zapatero y apoyo de Sánchez en las primarias de dudosa limpieza en las que el actual presidente del Gobierno logró hacerse con el control del PSOE en una estrategia diseñada por Ábalos, Cerdán y el 'asesor' Koldo García. Los tres imputados actualmente por corrupción.

Redeia, pese al expediente ‘muy grave’ de la CNMC, sigue sin provisionar nada por el 28-A

Redeia, la matriz de Red Eléctrica, registró un beneficio neto de 140,3 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 1,8 % más que en el mismo periodo del año anterior. Pese a ese beneficio, y pese al expediente por «infracción muy grave» de la CNMV por la responsabilidad de su filial Red Eléctrica en el gran apagón del 28 de abril de 2025 que sumió a España en un «cero energético», sigue sin provisionar nada en sus cuentas.

La multa de la CNMC a Red Eléctrica puede ascender a 60 millones de euros, al margen de la exigencia de otras responsabilidades e indemnizaciones por los grandes afectados por el apagón. Sin embargo, Redeia, presidida por la exministra socialista de Zapatero Beatriz Corredor, no asume responsabilidad alguna y señala a la CNMV respecto al ‘cero eléctrico’ ocurrido hace un año, que a cierre del primer trimestre de 2026, «no se han atribuido ni reconocido formalmente responsabilidades legales», aunque el proceso de designación de responsabilidades no ha concluido.

Redeia no asume ni culpas ni responsabilidades

Así, como ya avanzó la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en una entrevista con EFE, no se ha registrado ninguna provisión a cierre del primer trimestre de 2026, ya que, se considera que Red Eléctrica actuó de conformidad con la normativa vigente.

Asimismo, respecto a los expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por indicios de infracción en el marco de las investigaciones, la empresa recuerda que estos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial.

Estos procedimientos tienen una duración máxima de entre 9 y 18 meses en función de la gravedad de la infracción.

Red Eléctrica reitera que está analizando el acuerdo de incoación del expediente sancionador y recuerda que la apertura del mismo no significa que se haya probado la comisión de infracción alguna por parte de Red Eléctrica, sino que habrá que estar a lo que resulte de la tramitación del procedimiento, que se halla en una fase muy inicial y en el que Red Eléctrica presentará alegaciones y ejercerá cuantas acciones proceda en su defensa.

Los ingresos de Redeia crecen el 4,6%

Según ha comunicado la empresa este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos del grupo -cifra de negocio y participación en beneficios de sociedades- crecieron en el primer trimestre un 4,6 % respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 443 millones.

Redeia obtuvo un resultado bruto de explotación o ebitda hasta marzo de 338,8 millones, un 5,8 % más que en el mismo periodo de un año antes.

Las inversiones del TSO

Las inversiones del operador del sistema (TSO) en el primer trimestre ascendieron a 338,4 millones de euros, un 43 % más que la realizada en el mismo periodo del año anterior.

De este volumen, 312 millones de euros se han destinado a desarrollar la red de transporte, por encima de los 218 millones de euros de hace un año, lo que ha permitido acelerar la construcción de nuevas líneas, subestaciones y en la renovación de activos.

Dentro de la planificación eléctrica, Redeia mantiene el ritmo de ejecución de proyectos como la interconexión eléctrica entre España y Francia a través del Golfo de Vizcaya, que continua avanzando dentro de lo previsto con el objetivo de alcanzar el hito de puesta en servicio del primer enlace en el año 2027.

Asimismo, continúa avanzando la segunda interconexión entre la Península y Baleares.

La compañía señala que este impulso la inversión está en línea con el Plan Estratégico del grupo, que prevé una inversión de 1.500 millones de euros anuales en el TSO en los próximos ejercicios.

Actividad y dividendo de Redeia

Por actividades, los ingresos por la operación y el transporte de electricidad en España crecieron un 8,5 % en el primer trimestre, hasta los 385,3 millones de euros.

Un repunte, que se debe, entre otros factores, a las nuevas puestas en servicio de instalaciones de la red de transporte.

Por su parte, la transmisión eléctrica internacional liderada por Redinter alcanzó los 32,5 millones de euros y la actividad de fibra óptica de Reintel registró una cifra de negocio de 34,4 millones de euros.

Por otra parte, la deuda financiera neta subió 95,2 millones de euros, hasta los 5.569,4 millones.

Redeia apunta que las mayores inversiones del grupo han sido compensadas parcialmente por la generación de caja y por el cobro de subvenciones ligadas a la financiación de proyectos (interconexión con Francia por el Golfo de Bizkaia y los fondos PRTR).

Respecto al dividendo, el consejo de administración ha propuesto a la Junta General de accionistas el reparto de un dividendo de 0,80 euros con cargo a los resultados del ejercicio 2025.

De este importe, se detraen los 0,20 euros por acción pagados a cuenta el pasado 7 de enero. Por tanto, el dividendo complementario de 0,60 euros se abonará previsiblemente en julio.