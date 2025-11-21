Aena es una empresa pública -el Estado tiene el 51%- bajo la órbita del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, y, aunque cotizada en Bolsa, es usada como moneda de cambio por Sánchez para pagar sus prebendas, entre otros al PNV, al que cede los aeropuertos vascos entre otras muchas transferencias intocables durante 50 años de democracia por lo que implican en la unidad de España.

Renfe reclama a Madrid 47 millones por Cercanías mientras transferirá 1.520 millones a Cataluña por Rodalíes

Renfe, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, ha presentado un requerimiento judicial contra el Consorcio Regional de Transportes de Madrid por el impago de 47,14 millones de euros, importe que corresponde a las compensaciones previstas en el convenio que regula la utilización de los títulos del Abono Transporte en los servicios de Cercanías. Mientras en Cataluña “el presupuesto para Rodalies aumenta”, en Madrid, las aportaciones del Ministerio de Transportes al Consorcio Regional de Transportes llevan más de diez años congeladas en 126 millones anuales y reclama a Renfe 250 millones.

Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, hoy en libertad provisional tras pasar varios meses en la cárcel por corrupto, negoció con ERC el traspaso de 1.520 millones de Renfe para los Rodalíes de Cataluña

Solo por el acuerdo alcanzado en noviembre de 2023 entre el PSOE y ERC, encabezando las negociaciones el anterior secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, hoy en libertad provisional tras pasar varios meses en la cárcel por corrupto, para la investidura de Sánchez, el Gobierno ha transferido o va a transferir un total de 1.520 millones de euros en tres años (2024, 2025 y 2026) para compensar a Cataluña por gastos relacionados con Rodalies.

La operadora pública ha denunciado que si no se abona ninguna mensualidad, la deuda acumulada a final de año rondará los 100 millones, ha indicado en un comunicado, en el que ha advertido de que esta situación le está ocasionando perjuicios financieros obligándola a asumir un endeudamiento adicional, un endeudamiento, sin embargo, que no tiene nada que ver con los miles de millones que transfiera a Cataluña para Rodalíes.

Según Renfe, en virtud de este convenio, firmado el 17 de septiembre de 2024 y prorrogado el 20 de diciembre de dicho año, el consorcio se comprometió a abonar a Renfe Viajeros una compensación económica por el uso del Abono Transporte en los servicios de Cercanías Madrid, además de una cuantía adicional por la recarga de los abonos en las instalaciones gestionadas por la operadora ferroviaria, ha asegurado.

«La Comunidad de Madrid recauda dinero que pertenece a Renfe», señala la empresa pública, que prefiere invertirlo en Cataluña por rédito electoral

«La Comunidad de Madrid recauda ese dinero que pertenece a Renfe al estar las Cercanías integradas tarifariamente en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid», ha asegurado la compañía ferroviaria, que ha afirmado que esto funciona así desde la integración tarifaria de Cercanías Madrid en dicho consorcio.

Renfe ha manifestado que en el último cuatrimestre de 2022, con las bonificaciones al transporte público aprobadas por el Ejecutivo, esas cantidades quedaron asumidas por el Gobierno central, lo que le supuso a la Comunidad de Madrid un ahorro anual de unos 190 millones.

«Corresponde a la Comunidad transferir a Renfe el importe de las tarifas abonadas por los viajeros de Cercanías, algo que actualmente no está haciendo», ha insistido Renfe.

El requerimiento presentado indica que se han presentado las facturas correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2025 por importes de 15,25 millones, 11,94 millones y 19,8 millones, respectivamente, además de las facturas por la comisión en la recarga de los abonos en las instalaciones. Sin embargo, ha insistido Renfe, el consorcio no ha efectuado el pago dentro del plazo establecido.

Dice que Madrid manipula los datos para desprestigiarles

Renfe ha calificado de falsas las afirmaciones realizadas por la Comunidad de Madrid sobre las incidencias del Cercanías y ha denunciado una manipulación de los datos por parte del Ejecutivo regional. Sin embargo, las denuncias de los usuarios sobre el mal funcionamiento de Renfe en Madrid, incluidos los servicios de Cercanías, media distancia o larga distancia con origen o destino en la capital de España, son diarias y no es una invención de la Comunidad de Madrid sino de los propios viajeros, que llegan tarde a sus trabajos y que acumulan grandes retrasos en sus viajes que les hacen perder enlaces con otros medios de transportes. De hecho, Renfe cambió el sistema de indemnizaciones por retrasos en sus trenes alargando los tiempos necesarios para obtener una compensación, porque las innumerables incidencias estaban provocando un grave agujero económico en sus cuentas.

Pero la empresa pública insiste en acusar de «absoluta deslealtad institucional» a la Comunidad de Madrid por los «ataques continuos y falsedades que buscan desprestigiar el servicio público de Cercanías y, por extensión, al Gobierno de España».

Esta misma semana, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró que es «mentira» que se adeuden 250 millones al consorcio de transportes de Madrid y agregó que Madrid, donde Renfe ha indicado que seguirá mejorando y reforzando el servicio de Cercanías, no se puede quejar de falta de inversión. Puente vive en su propia burbuja y no es la percepción de un buen servicio lo que tienen los usuarios de Renfe en Madrid.