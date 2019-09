Revés de Repsol en Vietnam

Repsol ha cancelado dos contratos para el desarrollo del proyecto de exploración Ca Rong Do (CRD), en aguas de Vietnam, han informado las compañías de servicios para campos petrolíferos Dril-Quip y Yinson.

Dril-Quip ha informado en su página web que el contrato entre su filial Dril-Quip Asia Pacific y Repsol para el suministro de sistemas de perforación de tensión vertical (TTR) para el proyecto Ca Rong Do ha sido dado por terminado.



El contrato se adjudicó en febrero de 2018 y se extendió por última vez hasta diciembre de 2019, pero debido a los continuos retrasos del proyecto Ca Rong Do se ha dado por terminado.



Con su finalización, el valor del contrato, de unos 82 millones de dólares (unos 74 millones de euros), se ha eliminado de la cartera de pedidos de Dril-Quip.



Yinson también ha comunicado a la Bolsa de Malasia la finalización del contrato para proporcionar un buque flotante de producción, almacenamiento y transferencia de petróleo para el desarrollo del campo Ca Rong Do.



Según la compañía, ayer lunes, PTSC CRD, un 49 % propiedad de Yinson, recibió un aviso informando de que el contrato se rescindirá por un «evento de fuerza mayor prolongado», de conformidad con los términos del mismo.



Yinson ha anunciado que PTSC CRD hará valer sus derechos para reclamar cualquier pérdida o daño sufrido.



En marzo del año pasado, Vietnam ordenó la paralización de un proyecto petrolífero en el que participa Repsol en aguas disputadas con Pekín en el mar de China meridional, comunicó PetroVietnam, la compañía estatal vietnamita, con la que Repsol había formado un consorcio, en el que también participa Mubadala Petroleum, para explorar el subsuelo en aguas frente a la costa sureste vietnamita.



Repsol dijo en mayo de 2018 que estaba en conversaciones con PetroVietnam y las autoridades de ese país para ser compensada por la paralización del proyecto.



El área Ca Rong Do podría albergar unos 45 millones de barriles de petróleo y 4.800 millones de metros cúbicos de gas.