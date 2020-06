S&P pone en vigilancia negativa la deuda de Másmóvil por la opa

S&P ha puesto en vigilancia negativa la calificación crediticia a largo plazo de Másmóvil ( ‘BB-“) a raíz de la oferta pública de adquisición de acciones (opa) lanzada el pasado 1 de junio por tres fondos de inversión internacionales al considerar que esta transacción podría debilitar la calidad crediticia del operador.

La agencia de calificación se ha referido en su informe, dado a conocer este martes, a la opa lanzada por Providence Equity Partners, KKR y Cinven sobre la totalidad de las acciones de Másmóvil, a 22,5 euros por acción.

S&P ve probable que la calidad crediticia de Másmóvil se debilite si la transacción prospera, ya que considera que los promotores de la opa podrían usar instrumentos de deuda para maximizar retornos a los accionistas, lo que aumentaría el apalancamiento de la compañía.

No obstante, esta agencia de medición de riesgo reconoce que todavía no tiene suficiente información para emitir un pronóstico sobre el crédito del operador tras la transacción, por lo que resolverá el “CreditWatch” (vigilancia de crédito) una vez que se conozca si la operación sale adelante o no.

La agencia de calificación apunta que, si la adquisición se lleva a cabo, podría bajar la calificación del operador en una magnitud que dependerá de la estructura del capital del grupo resultante, así como de su política financiera.

También ha dejado la puerta abierta a eliminar el “CreditWatch” y mantener las calificaciones sin cambios si la transacción falla o si esta se estructura de tal manera que la calidad crediticia de MasMovil sigue siendo similar.

Esta agencia de calificación no prevé un cambio de estrategia en el operador teniendo en cuenta el compromiso de la sociedad que ha lanzado la opa de mantener la estrategia, el personal y el equipo administrativo de MásMóvil.

S&P estima que si la operación se cierra con éxito, esta se sellará a finales de 2020.

En cuanto a la deuda garantizada senior de Másmóvil, S&P no la ha colocado en “creditwach” porque entiende que, aunque la transacción se cierre, esta se pagaría en su totalidad.

La semana pasada, la agencia de medición de riesgo Fitch mantuvo la calificación crediticia a largo plazo de Masmovil en ‘BB-‘ con perspectiva estable después de la opa, al igual que Moody’s, que decidió mantener la nota de MásMóvil en B1 con perspectiva estable.