Telefónica aportó 7.472 millones en impuestos en 2025: 2.360 millones pagados; 5.112 recaudados para Hacienda

Telefónica aportó en 2025 una contribución fiscal de 7.472 millones de euros en los países donde opera, menos de la mitad, 3.043 millones, en España, según ha informado este viernes el operador en un comunicado.

En Brasil, la compañía aportó 2.207 millones mediante su contribución fiscal directa e indirecta; y 1.224 millones en Alemania por la actividad del grupo y el pago de impuestos y tasas.

Telefónica destinó 21,3 euros de cada 100 de sus ingresos al pago de impuestos, lo que refleja su impacto directo en las haciendas públicas de los países en los que está presente, según ha explicado.

De estos 7.472 millones, 2.360 millones correspondieron a impuestos soportados y 5.112 millones procedieron de impuestos recaudados en el ejercicio, es decir, los que pagan los clientes de la multinacional española.

Estos pagos incluyeron impuestos sobre sociedades, tasas locales, contribuciones a la Seguridad Social y otras obligaciones fiscales nacionales y regionales, así como aquellos que la compañía recaudó a terceros para entregarlos al organismo fiscal correspondiente.

Cambios de Telefónica en Movistar +

Por otra parte, el hasta ahora consejero delegado de Telefónica Hispanoamérica, Alfonso Gómez, relevará a Daniel Domenjó como consejero delegado de Movistar+, según han confirmado a EFE fuentes del sector, mientras que la compañía ha declinado hacer declaraciones al respecto.

El diario El Economista añade que Domenjó saldrá de la operadora en los próximos meses de forma voluntaria y detalle que a través de esta operación el hasta ahora presidente de Telefónica Hispanoamérica entrará en el comité de dirección de Telefónica España.

Domenjó quedó nombrado consejero delegado de Movistar+ en marzo de 2025, hace ahora un año, cuando Javier de Paz ascendió a presidente de la misma compañía.

Gómez acumula siete años de experiencia como consejero delegado de Telefónica Hispanoamérica y, según la propia web de Telefónica, ha recuperado el crecimiento en ingresos y rentabilidad en la región «a través del despliegue de Fibra Óptica al hogar alcanzando cerca de 17 millones de unidades inmobiliarias pasadas, y el fortalecimiento en los servicios móviles con redes 4G y 5G».

El ejecutivo ha ejercido de responsable durante este periodo de las operaciones del Grupo Telefónica en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Murtra quiere simplificar la organización del grupo

Este movimiento se produce después de que el propio presidente de Telefónica, Marc Murtra, advirtiera este miércoles en una cumbre con ejecutivos de la compañía de la necesidad de simplificar la organización del grupo de telecomunicaciones y de corregir las rigideces estructurales.

En un evento interno ante 700 directivos de la empresa, subrayó que Telefónica cuenta con activos diferenciales — escala, red, talento y capacidades tecnológicas —, pero subrayó la necesidad de simplificar la organización, acelerar la ejecución y corregir rigideces estructurales.

Murtra situó la cultura como palanca central del cambio y ha apelado a los directivos a “dar siempre lo mejor”, desafiar sus propios límites y crecer juntos para construir una organización de mayor impacto.